¿Puede decir de forma categórica que las jugadoras que quedaron fuera no tuvieron nada que ver con el caso de Shirley Cruz porque se menciona que a ellas no les pareció dejar a la capitana?

-Hubo una conversación entre jugadoras y cuerpo técnico y yo no podría hacer un grupo pequeño y no me atrevería a decir que jugadoras estuvo molesta, pero lo que puedo decirle es que hubo una conversación, jugadoras, las 30 completas, cuerpo técnico y gerencia deportiva. Las escuchamos, conversamos del tema, les di mi punto de vista y el tema no se volvió a tocar, después de ahí solo vi 30 jugadoras con mucho respeto intentando ganarse un cupo al Mundial.

-Desde el día uno que he estado al frente del grupo, le he pedido a la vida para tener la sabiduría para tomar las mejores decisiones y lo sigo manteniendo ocho años después no es la excepción. Puedo dormir absolutamente tranquila, yo veo este proceso y me da muchísima ilusión, me da mucha alegría que el nombre de Costa Rica está entre las mejores selecciones.