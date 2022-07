Amelia Valverde: "Conforme no voy a estar, veníamos para estar dentro de los tres primeros"

Por Daniel Jiménez | 19 de julio de 2022, 10:17 AM

La entrenadora de la Selección Femenina, Amelia Valverde, brindó sus conclusiones luego del Premundial de Concacaf en el que logró el boleto a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023, aunque se quedó sin el boleto a los Juegos Olímpicos París 2023.

Valverde atendió a los medios de comunicación tras la derrota ante Jamaica 1-0.

¿Cómo avalúa la participación en el torneo?



Crecimos en el torneo en algunas cosas, tuvimos dos partidos con rivales de ciertas características, empezando contra Panamá y luego ante Trinidad y Tobago, luego tuvimos una variante, implementamos algo que teníamos rato de no hacerlo, que es la línea de cinco (frente a Canadá) y hoy (ante Jamaica) sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado.

Teníamos que aprovechar las opciones que nos quedaran, no fue así. Vi al equipo correr los 120 minutos, no estuvimos tan claras con la pelota, tuvimos imprecisión en la última zona. Claramente, tengo un sinsabor y tenemos que mejorar contra este tipo de equipos cuando tenemos la pelota".

¿Está contenta con haber obtenido el boleto al Mundial o cree que le faltó un poco más a su equipo para cumplir su objetivo en el torneo?

Conforme no voy a estar, veníamos para estar dentro de los tres primeros. Hoy (ante Jamaica) no nos encontramos, hubo mucha imprecisión, cuando logramos avanzar no tuvimos tranquilidad.

"Las opciones que tuvimos no las encontramos y esto es así, en cualquier momento cae el gol, y en un descuido cae el gol. Intentamos recomponer, pero no se nos dio".

Lea también La Sele Sele Femenina queda fuera de los Juegos Olímpicos París 2024 Las ticas cayeron 1-0 ante Jamaica en un juego que necesitó de tiempos extras para definirse.

¿Cuánto afectó la alta temperatura?

Las características o factores del torneo es algo que no podemos controlar, son factores que hay en el tema del clima o hidratación. Nos tocó jugar los cinco partidos a esa hora, no vamos a venir aquí a poner excusas ni mucho menos.

¿Qué debe venir para La Sele previo a la Copa del Mundo?

Creo que el factor tiempo va a ser importante, el día de mañana cumpliremos un mes de estar a tiempo completo. Jugamos siete partidos internacionales.

"En el tema de los fogueos, lo más importante es jugar, tenemos las fechas FIFA de setiembre y octubre sin saber nuestros rivales. Una vez tengamos los rivales definidos, podemos plantear más la planificación con la Liga Femenina para darle el mejor espacio a las seleccionadas".

¿En qué espera usted la Liga Femenina pueda ayudarle a planificar el Mundial?

A como se ha hecho en otros momentos, hay que tener una buena planificación. La base de alto rendimiento está dentro de una buena planificación, se tienen que jugar dos torneos de aquí al mundial, ya comencé algunas conversaciones.

"Para nosotros es fundamental que el torneo se desarrolle, pero también es importante que se respeten la fecha FIFA y se mantenga el espacio. Es bastante difícil preparar partidos de fogueo en solamente cuatro días, más las llegadas de las legionarias y preso intentamos pellizcar un poco más de tiempo".