Alajuelense y Saprissa definirán en el Morera al represente en las competencias internacionales

Alajuelense recibirá a Saprissa este domingo a las 11 a. m. en el estadio Morera Soto para definir al representante de Costa Rica en las competencias internacionales Uncaf 2026 y Concacaf 2027.

El juego de ida finalizó 0-0 en el estadio Colleya Fonseca.

La institución rojinegra comunicó que la entrada será gratuita para todos los aficionados. La gradería habilitada será la Sur.

La afición de Saprissa podrá ingresar por el acceso suroeste (Manudito), mientras que la rojinegra lo hará por el acceso Este.