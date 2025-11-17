Alajuelense y Dimas Escazú disputarán la final del fútbol femenino

Liga Deportiva Alajuelense y el equipo de Dimas Escazú disputarán el título del Torneo de Apertura 2025 de la Primera División del fútbol femenino.

En el caso de las Leonas, buscarán ampliar su historia y conseguir el noveno título consecutivo para marcar todo un récord nunca antes visto en el fútbol de Costa Rica, tanto masculino como femenino.

La Liga se impuso 3-1 a Sporting FC con goles de Alexandra Pinell, Angela Mesén y Mariela Campos. Descontó por las albinegras Alexa Aguilar.

Por su parte, en la sorpresa de las semifinales, Dimas Escazú eliminó al Saprissa FF tras vencer 1-2 y clasificar así a su primera final en la historia.

Los goles de la histórica clasificación fueron obra de Pamela Elizondo y Fiama Hidalgo, descontó por Saprissa, Mónica Matarrita, pero a muy poco para el final del partido.

La gran final será el viernes 21 de noviembre, a las 8 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.



