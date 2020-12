Alajuelense femenino anunció sus primeros refuerzos

Liga Deportiva Alajuelense femenino no se queda de brazos cruzados y desde ya ha comenzado a reforzar su planilla para el próximo torneo.

El equipo manudo se ha hecho de los servicios de Marinelis Oporta y Fabiola Villalobos, ambas provenientes de Sporting FC.

Oporta, quien juega de contención, inició su carrera en Liberia en el 2014 y tuvo un paso por Escazú, UCR, Moravia y Sporting.

La jugadora asegura que llegar a la institución manuda es un sueño.

“Uno trabaja para esto, este torneo que acaba de terminar fue bueno para mí, y espero hacer la cosas igual en una institución tan grande como La Liga”, expresó Marilenis Oporta.

La mediocampista se mostró sorprendida por las instalaciones del CAR, donde entrenará de ahora en adelante.

“El CAR es otro nivel, estoy súper feliz de saber que voy a entrenar con estas canchas”, dijo la mediocampista.

En el caso de Fabiola Villalobos es defensora central, aunque se desenvuelve bien en otras posiciones del terreno de juego.

Villalobos además de Selección Nacional, posee recorrido en clubes como Arenal Coronado, Dimas, Saprissa y Sporting FC.

La joven considera que con muy poca edad, posee la capacidad necesaria para asumir su rol en la institución rojinegra.

“A mi corta edad me he ganado un nombre, tengo mi recorrido ya, he pasado por varios camerinos y por eso mi idea es venir a aportar y aprender“, mencionó la nueva jugadora manuda.

Tanto Villalobos como Oporta, firmaron con Liga Deportiva Alajuelense un año de contrato.