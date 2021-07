Alajuelense confirma el regreso de la portera Noelia Bermúdez

La Liga Deportiva Alajuelense se sigue reforzando para buscar el bicampeonato y este jueves confirmaron la contratación de la portera, Noelia Bermúdez.



La guardameta regresa a las filas manudas luego de un pequeño periodo en 2020, donde poco después de su fichaje se le presentó la opción de jugar en España con el Deportivo La Coruña.

“Durante este año que me fui para España sentí que no me fui del equipo (…) La afición en esa primera etapa me recibió de muy buena manera, me acuerparon, yo seguí pendiente del equipo y ellos de mí”, destacó.

Bermúdez, de 26 años, firmó un contrato con las rojinegras por los próximos tres años.

“Todas las facilidades que hay acá son cosas que no están en un contrato, pero que para uno como futbolista pesan para tomar una decisión, todo esto sirve y suma para mejorar como deportista”, expresó sobre su fichaje”, añade.

La oriunda de Ciudad Quesada comentó que conoce casi al 90% del plantel por su recorrido en Selección Nacional y en otros clubes.

“En ese sentido no soy muy nueva, me siento muy en confianza, estuvimos vacilando y a verdad es que me siento muy feliz”, concluyó.