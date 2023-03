Yustin Morales: “Soy un simple pueblerino, ¿cómo le gané a crossfiteros?”

“Yo, la verdad, nunca en mis planes, jamás imaginé llegar a ganar. Yo dije: ‘Voy a hacer un buen papel’ y todavía no me la creo. Yo soy de campo, mi rutina es trabajo, lo mío del gimnasio es un desestrés. Yo soy un simple pueblerino, ¿cómo le gané a crossfiteros?, ¿cómo gané Force Masters? Todavía no me lo creo”, comentó el vecino de Piedra Azul de Paraíso de Cartago a Teletica.com.