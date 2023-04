William Mora eliminado de ‘Force Masters’: “Cada vez que llegaba, tenía miedo de fallar”

“Yo no sentí un desgaste físico como estoy acostumbrado a sentir en competencias de Crossfit, sin embargo, estaba pasando por una mala racha a nivel mental. Cada vez que llegaba ahí, era una ansiedad y presión, un miedo a fallar y eso me jugó una mala pasada. Tengo que trabajar en eso. Cuando clasifiqué no me sentía satisfecho de la forma en que avancé porque soy muy competitivo y me gusta hacer las cosas excelentes y sé que pude dar un mejor resultado.