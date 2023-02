Tarzan Rings: El obstáculo que no era tan temido, pero que resultó más difícil de lo esperado

Los Tarzan Rings o argollas de Tarzán en el primer programa de Force Masters: The Challenge, pasaron desapercibidos, pero en el segundo, las cosas fueron diferentes, pues no todos lograron superarlo.

Glenda Sánchez, una joven contadora pública de 25 años, vecina de Fraijanes de Alajuela, se venía todos los días a San José a practicar, pero no fue suficiente: no logró vencer a las argollas.

“Tengo un mes de practicar el balanceo, pero igual me siento orgullosa de haberla movido (la barra). Es fuerza de brazos y hombros, determinación, todo juega, pero el balanceo es elemental- La argolla la toqué con este dedo. No sé qué pasó, lo practiqué demasiado, pero me siento contenta porque rompí demasiados límites mentales. Me encanta esto, y quiero seguir con esto (deporte) por el resto de mi vida”, indicó Sánchez.