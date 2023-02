Le presentamos a Verónica Aragón, la segunda clasificada en ‘Force Masters’

“Yo entré ahí como un reto personal, era un momento un poco bajo de mi vida a nivel emocional. El deporte es algo que me gusta mucho y pensé en Force para que me motivara y entretuviera. Fui el primer día a hacer el casting, pero llegué tarde y me dijeron que ya no había cupo.

"Entonces fui al segundo día y me fue muy bien. Quedé sorprendida porque llegué al obstáculo del cilindro y quedé fascinada. Yo en ese momento iba al gym, pero de manera irregular; sin embargo, tengo esa habilidad en el deporte, que se me da un poco fácil”, explicó la vecina de Alajuela.