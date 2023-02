Las lágrimas y las caídas no faltaron en el primer programa de ‘Force Masters’

“Yo aquí en Costa Rica no tengo familia. Toda mi familia está en Colombia. Mi mamá se fue hace dos años porque mi abuelito murió por COVID-19. Mi mamá en este momento cuida a mi abuela, quien tiene cáncer terminal, por eso me pongo así (emotiva) porque mi mamá es alguien que siempre me apoya mucho y sé que si estuviera en el país hubiera estado apoyándome aquí. Sí tuve a mis amigos conmigo, pero nadie reemplaza a la mamá”, lamentó la vecina de Cartago.