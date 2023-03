Julio César Braudigan y Anthony Mc Nish triunfaron en cuarto programa de ‘Force Masters’

Por Luanna Orjuela Murcia | 12 de marzo de 2023, 21:08 PM

Los participantes Julio César Braudigan y Anthony Mc Nish triunfaron en el cuarto programa de Force Masters: The Challenge y clasificaron para la siguiente ronda.



Braudigan, de 23 años, concluyó el circuito con el segundo mejor tiempo hasta el momento (2:43:05).

El joven pesa 69 kg y mide 1.70 m. Es estudiante y desde niño practicó la gimnasia artística, bases que lo ayudaron para atravesar los obstáculos con mucha agilidad y rapidez.

“Mi historia inicia desde los seis años. Siempre he estado en el área deportiva, practicando gimnasia artística. Desde muy pequeño me ha tocado estar viajando porque vivía en Guápiles y en esta zona la gimnasia artística no está muy desarrollada. Después de mucho sacrificio, logré llegar a la Selección Nacional de Gimnasia en el periodo 2018-2021”, recordó el clasificado.

Por su parte, Mc Nish, de 45 años, completó el circuito en 5:19:43. Además de ser deportista, el vecino de Barva de Heredia, de 86 kilos y 1.86 m., es chef caribeño.

“Cuando vi el programa Force Masters dije: ‘wow, yo creo que yo puedo hacer esas cosas, demostrarles a las personas que, a pesar de que tuve varios accidentes y cirugías deportivas durante muchos años, se puede volver y ser una persona fuerte’. Cuando pones al Señor de primero, todo se da”, comentó.

Antes de iniciar el circuito, Mc Nish hizo la seña de la Pantera Negra y, para celebrar su triunfo, la repitió.

Se le penalizaron 10 segundos por no lograr acomodar la última muesca en ‘Vormir’, pero las ‘Goombas’ las pasó con una facilidad impresionante. “Creo que me ayudó el haber jugado básquetbol durante varios años”, dijo.

Tal y como dicta el reglamento del formato, los dos clasificados recibieron un premio de ₡250.000 por conseguir un lugar en la siguiente etapa.

Más detalles del cuarto programa

Los demás participantes del cuarto programa fueron Kimberly Soto, Gloriana López, Mónica Mora, Alejandro Quirós, Fabiola Brenes, Viviana Calvo, Diana Garita y Rafael Valverde, ninguno de ellos logró completar el circuito.

En este episodio, un obstáculo que llamó la atención fue ‘Shooting Stars’, porque le jugó una muy mala pasada a dos participantes.

Tanto Viviana Calvo, de 37 años, como Fabiola Brenes, de 26, se tropezaron en esta prueba, pero esto no les impidió levantarse y seguir con el resto del circuito. Sin embargo, ambas sucumbieron en el ‘Vormir’.

“Definitivamente, no pensé que fuera a caerme, uno no tiene que escatimar ningún obstáculo. Me resbalé, me golpeé la espinilla, me dijeron que si me lograba levantar y terminarlo, podía seguir, así que me dije: ‘me tengo que levantar y lograr pasarlo’. O sea, yo sentía que ya estaba en los hongos, pero se me resbaló la mano (en el ‘Vormir’), estaba sudada”, indicó Calvo.

Por su parte, Brenes, educadora física, señaló sobre su tropezón: “Yo sabía que no podía tocar los tensores, pero solo dije: ‘caiga de frente, levántese y siga’”.

Otra participante que tuvo una caída dolorosa fue Diana Garita, quien se lastimó al cruzar el ‘Cilindro Volatín’.

Willy Gálvez, médico del formato, la valoró y explicó lo siguiente: “Es un tema de trauma. Se le van a mandar a hacer unas radiografías de columna cervical, de la clavícula y de la articulación acromioclavicular para garantizar que esté al 100% y no tengamos ningún susto. Hay un músculo que se golpeó muy fuerte, que fue el esternocleidomastoideo, en las próximas horas se va a inflamar”.

Garita se mostró tranquila y declaró: “Estoy bien, adolorida un poco, nada más, no entiendo cómo me caí. Cuando me di cuenta, intenté agarrarme, pero no lo logré, no sé, seguro di un mal paso y me fui”.

Los invitados de esta semana fueron el cantante Marko Jara y el periodista Johnny López, el ganador fue el artista quien donará ₡1.000.000 a la Asociación Nacional de Niños con Trastornos Colorrectales.

La próxima semana se medirán ante el circuito los siguientes 10 participantes, de los cuales solo dos clasificarán a la próxima ronda.