Gimnasta retirado volvió a hacer lo que ama en 'Force Masters' y logró clasificar

Por Luanna Orjuela Murcia | 12 de marzo de 2023, 21:28 PM

Julio César Braudigan, de 23 años, es un gimnasta retirado que se animó a retomar el deporte que ama para medirse ante el circuito de Force Masters: The Challenge. En su participación, logró hacer el segundo mejor tiempo (2:43:05), hasta el momento, y así clasificarse a la siguiente etapa.



Teletica.com conversó con el joven para conocer más sobre su historia y cómo llegó a competir en el formato deportivo de Televisora de Costa Rica.

“El interés por la gimnasia nace desde los seis años. Mi mamá siempre me cuenta que yo era un niño muy inquieto, pasaba subido en las cortinas, viendo tele de cabeza y trepando árboles. Por un tiempo intentaron que hiciera fútbol, pero rápidamente se dieron cuenta de que no era lo mío. Me aburría demasiado, me apartaba de todos los que seguían el balón y me iba a hacer rollitos o vueltas de carreta.

Al ver que no estaba sirviendo el fútbol, mi familia se dio a la tarea de encontrar un deporte en el que yo pudiera explotar estas habilidades y, al mismo tiempo, que la pasara bien. Ahí fue cuando descubrieron la gimnasia artística, un deporte fascinante”, comentó.

Sin embargo, escoger un deporte poco común en Costa Rica representó muchos retos: al ser vecino de Guápiles, no tenía dónde entrenar.

Su familia le construyó un lugar con cemento, alfombras y colchones, ahí empezó a entrenar. En la primera competencia, un entrenador vio su talento y le ofreció sus servicios para desarrollarse mejor.

“Rápidamente, mi mamá y mi papá buscaron la manera de cómo hacer para que pudiera aprovechar esta oportunidad. A mis siete años, inicia una vida llena de sacrificios y disciplina para cumplir un objetivo. Empecé a viajar de mi pueblo a la capital. Tenía que ponerle el doble en los estudios y en los entrenos, para no quedarme atrás en ninguno. A mis 16 años, logré aumentar mis días de entrenamientos, entré a un colegio que me permitía viajar unos días más y, de esta forma, aumentar mi nivel. A mis 17, ingresé a la universidad y me fui a vivir a Heredia, esto me permitió entrenar todos los días e iniciar procesos de Selección Nacional”, aseveró.

Cuenta que al inicio tener a su familia lejos fue muy difícil, además, no era un adolescente cualquiera: no se iba de fiesta ni salía mucho con sus amigos. Tenía que enfocarse en los entrenamientos. Además, empezó a trabajar para ayudarle a sus papás a pagar la renta y sus gastos.

“A los 18 años, logré formar parte de la Selección Nacional, que para mi es uno de mis logros más importantes hasta el momento. Pero para llegar a ese nivel de competencia tuve que venirme de Guápiles y dejar todo. Mi familia no contaba con tanto dinero como para mantenerme más tiempo, entonces tuve que empezar a hacerlo por mi cuenta. La gimnasia no es un deporte que se apoye tanto a nivel nacional, por lo que estar en niveles altos de competencia también requiere de bastante dinero para poder acceder a las competencias tanto nacionales como internacionales y yo la verdad no tenía ese nivel de ingresos para seguir dando el alto rendimiento. Entonces decidí retirarme a los 21 años y dedicarme más al trabajo y a los estudios”, agregó.

Actualmente, Braudigan está estudiando Administración de Empresas y sacó una certificación en Entrenamiento Personal y Fitness.

“Gracias a Dios, a mi familia, a mi novia, a las personas que me han brindado su apoyo y al esfuerzo que he puesto en todos estos años, hoy soy alguien mejor y no me arrepiento del proceso, seguiré disfrutando cada momento y divirtiéndome”, finalizó.

Ahora Braudigan pasará a la siguiente etapa de Force Masters y se medirá a participantes de muy alto nivel, para eso entrenará con más ejercicios de fuerza.

Force Masters: The Challenge se emite todos los domingos a las 7 p. m. por su Teletica, y también se puede observar mediante la emisión en vivo de Teletica.com.