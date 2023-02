Daniel Carvajal: "La adrenalina me jugó una mala pasada"

"Me sentí muy satisfecho. Me gustó mucho la energía, la entrega y la convicción. Yo toda mi vida he hecho deporte y siempre me ha gustado la competencia, eso es lo mío. Me quedó un poquitito un sin saber de que no pude finalizar todo el rally, pero ahí en los hongos, pero todo bien. Al final la adrenalina me jugó una mala pasada, pero al final gané y ayudé a la fundación", finalizó Carvajal.