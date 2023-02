Conozca las reglas y penalizaciones de 'Force Masters: The Challenge'

"Ideamos un circuito interesante, pero no es el circuito que queremos llevar hasta el final del tiempo, porque estamos con un grupo importante de atletas que nos están enseñando dónde está el nivel para este tipo de cosas. Si tirábamos muy duro, posiblemente nos íbamos a encontrar con gente que no puede hacerlo; por eso, poco a poco, con audiciones y ensayos, ajustamos el circuito para asegurar tener un buen show y que no se cayeran al minuto de empezar", finalizó Lara.