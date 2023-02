Conozca a los 10 atletas que competirán este domingo en 'Force Masters'

"Cuando me llamaron (para ser parte del programa), yo no me la creía. Mi mayor motivación es mi familia. Es increíble el apoyo de mi familia y de mi box (ubicado en Curridabat). Ellos se han quedado hasta las 11 p. m. entrenando conmigo para el programa.

"Mi papá ha sido vital, ya que él me ha hecho estructuras y circuitos parecidos a los que me voy a enfrentar. Entonces esto me ha generado mucha ansiedad porque no quiero quedarle mal a ellos. Ellos son mi motivación y por eso lucharé por ellos", aseguró Valerio.