Conozca a Anthony Mc Nish, la Pantera Negra de ‘Force Masters’

Por Luanna Orjuela Murcia | 12 de marzo de 2023, 21:18 PM

Anthony Mc Nish, de 45 años, es el deportista y también chef caribeño que clasificó en el cuarto programa de Force Masters: The Challenge.



Al inicio y al final de su participación, una vez completado el circuito, el atleta hizo la señal de la Pantera Negra y, sin duda, llamó la atención.

“Hago esa señal porque me conecta con mi hija Ashly, de 17 años, quien es fan de las películas de Marvel. Ella me ha metido en ese mundo. Fuimos a ver ‘The Black Panther’ y me llamó mucho la atención y me pareció muy chiva. Cuando yo compito en ‘Men's Physique’ también hago esa señal porque me conecta con ella. En mi iglesia hicimos una obra de teatro y mandé a traer el traje de Estados Unidos. Para el desfile de la luz en Barva de Heredia me lo puse y todos los chiquillos estaban muy contentos. Pero la razón de por qué hago la señal es para conectarme con mis tres hijas", confesó Mc Nish a Teletica.com.

Anthony Mc Nis

El vecino de Barva de Heredia estudió Turismo, trabajó 15 años para Royal Caribbean y luego para el hotel Four Seasons. Durante estos años, la pasión por la cocina siempre lo ha acompañado. Ya se cumplen 12 desde que incursionó en la comida caribeña.

Llevar la cocina caribeña a otro nivel

“Mi abuela me enseñó a cocinar desde pequeño. Yo era el mayor de seis hermanos, entonces me enseñaron todos los quehaceres de la casa. Antes de la pandemia tuve un pequeño local, tuve que cerrarlo, pero reforzamos los envíos. Implementamos la ‘Comida caribeña en restaurantes’, la gente me contrata, yo les cocino y llevo música calypso a su local. Y tengo ‘Chef caribeño en tu casa’, donde les explico del concepto y los olores. Yo quiero llevar la cocina caribeña a otro nivel. Para que todos sientan el Caribe en su casa”, explicó.

Su platillo estrella es el Rice and Beans, inclusive vecinos de Limón y de Bocas del Toro le dicen: “Wow, me has llevado a cuando era niño y cocinaba mi abuela”.

Anthony Mc Nis

Levantarse a pesar de caer mil veces

Con su participación, Mc Nish quiere demostrar que, a pesar de caer mil veces, se puede levantar de los problemas y situaciones de la vida.

Lleva casi 32 años haciendo deportes. Inició el atletismo de 50 a 100 metros en la escuela, luego pasó de 100 a 200 metros.

También practicó beisbol, era muy buen lanzador. Entrenó un poco de boxeo. Además, fue parte de la Selección Sub-17 de su provincia, Bocas del Toro en Panamá.

Anthony Mc Nis

“El deporte que más me gustó fue básquetbol, que lo jugué profesionalmente. Pero tuve varias lesiones que me hicieron retirarme. Tuve 11 cirugías, seis en mi rodilla derecha y cinco en mi lado izquierdo. Todas las cirugías me las hicieron en Estados Unidos, muy buenos doctores. Tengo ligamento de rodilla, me hicieron injerto de meniscos, me cultivaron un menisco, tengo platina y tornillos en mi rodilla… Esto me hace enseñarles a las personas que, a pesar de tener un accidente o de caer, hay que levantarse y luchar. Y sobre todo tener a Dios de primero, así todo es posible”, finalizó.

Force Masters se emite todos los domingos a las 7 p. m. por su Teletica, y también se puede observar mediante la emisión en vivo de Teletica.com.