¿Cómo les fue a los bomberos que se enfrentaron al circuito de ‘Force Masters’?

“Me siento muy agradecido, fue un honor y una oportunidad muy importante para mi institución y para mí. No cualquier deportista está capacitado para hacer un circuito como este, lo digo porque lo experimenté en carne propia. Fui atleta desde los 15 años, he hecho boxeo, ciclismo, trail running, entre otros; sin embargo, después, al no haber completado el circuito, me sentí un poco frustrado. Lo principal que me queda es saber la especificidad que se necesita para tener buen rendimiento en este circuito.