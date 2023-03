Aunque no clasificó, Kendall Solís reconoce que 'Force Masters' fue "una catapulta"

“Sí, se han movido bastante las redes sociales. Vi que subí 700 seguidores, antes del programa tenía 33.1 k y ahora tengo 33.8 k. Realmente, me impresionó que subiera tan rápido. Me siento muy agradecido porque esto es una catapulta.

​"Ahorita estoy con una dieta estricta de 1.200 calorías por día. Ese fue uno de los factores que me pudo jugar una mala pasada en Force Masters. Porque una dieta baja de carbos hace que uno tenga menos energía. Cuando me levanto muy rápido o cuando hago una fuerza, me mareo; de hecho, cuando iba pasando los Tarzan Rings iba un poco mareado; sin embargo, no es una excusa para decir que falle", agregó el deportista.