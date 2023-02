Así se vivió el detrás de cámaras de 'Force Masters'

El 19 de febrero, Teletica estrenó Force Masters: The Challenge, su nuevo programa deportivo. Como no podía ser de otra manera, el equipo de De Boca en Boca se dio a la tarea de capturar todo lo sucedido detrás de cámaras en las instalaciones del programa.



Cabe recordar que este es un formato de 12 programas, donde competirán 10 personas por episodio y solo clasificarán dos por semana. Una vez hayan participado los 50 atletas, los 10 finalistas clasificados se enfrentarán en competencia en el sexto episodio.



En la primera emisión, a eso de las 6 p. m. ya había una gran cantidad de personas que se acercaron a las instalaciones donde se realiza el programa para disfrutar y vivir la experiencia como parte del público en el nuevo formato.



Antes de iniciar el programa, se observaba al equipo de producción corriendo de un lugar a otro, asegurándose de dejar todos los detalles listos para el arranque de la grabación de Force Masters.



Los invitados especiales del programa fueron los exparticipantes de Dancing With The Stars, Daniel Carvajal y Renzo Rímolo, quienes antes de salir al circuito confesaron que estaban nerviosos, pero con una gran alegría de formar parte del nuevo programa deportivo.



En las redes sociales destacaron los comentarios de cientos de televidentes, quienes confesaron haber sido conquistados por la agilidad y los cuerpos sorprendentemente tonificados de los concursantes.



El formato se emite todos los domingos a las 7 p. m. por su Teletica, y también se puede observar mediante la emisión en vivo de Teletica.com.