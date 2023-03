Alejandro Quirós, el bombero que entrena ‘crossfit’ para mejorar sus rescates

Por Luanna Orjuela Murcia | 12 de marzo de 2023, 21:34 PM

Alejandro Quirós, de 37 años, es un bombero con 10 años de experiencia que participó este domingo en Force Masters: The Challenge.



Por poco logra completar el circuito, pero cayó a la hora de cruzar las ‘Goombas’. Aun así, se va satisfecho y feliz con sus esfuerzos.

“A pesar de que no puede seguir participando, lo disfruté mucho, sentí mucho cariño de las personas, mucho apoyo de mis compañeros, mi novia, mi familia y montones de personas que me preguntaban en el gimnasio. Si no hubiera participado, no habría sentido todo ese cariño”, aseguró.

Alejandro Quirós, Bombero

Teletica.com conversó con el deportista para conocer más sobre su carrera y vida personal.

“Como muchos niños, siempre quise ser bombero. Me encanta lo que hago, servir a los demás y poder darle una solución a sus problemas, es algo que disfruto”, indicó.

Actualmente, trabaja en la Estación de Santo Domingo y, en julio, cumplirá 10 años de servir a la benemérita institución.

“Siempre me gustó el ejercicio, desde antes de ser bombero, pero hacía cosas como correr o nadar, ya cuando me involucré con Bomberos me di cuenta de que necesitaba más que eso, y el crossfit me ayudó a ser más fuerte, más ágil y tener más resistencia (empezó hace siete años).

Alejandro Quirós, Bombero

Tenemos que tener una buena condición física, por el peso del equipo, las emergencias cuando se extienden por su complejidad, los rescates con equipos pesados, etc.”, agregó.

¿Por qué quiso ser parte del formato deportivo?

“Me involucré en Force Masters porque soy competitivo. Compito en crossfit y los torneos me ayudan a no perder la disciplina. No conocía el programa, pero mi jefe me comentó y pensé ‘está muy bonito el formato’. Después, me fui al box donde entreno y varias personas me volvieron a decir que participara, entonces me animé a participar”, confesó.

Además de ser un apasionado bombero y amante del crossfit, Quirós disfruta cocinar, principalmente panadería.

Además, le gusta la moda, los perfumes y pasar tiempo en familia. No es una persona de irse de fiesta y tomar, prefiere los planes tranquilos.

Alejandro Quirós, Bombero

Si usted intentó buscarlo en redes sociales, seguro no lo encontró porque no tiene. ¿La razón? “Quitan mucho tiempo, tengo otras prioridades como estudiar (es estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Estatal a Distancia), mi trabajo, mi familia y mi novia”.