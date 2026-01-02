Se acabó la tregua: Alvarado y Zamora encienden la mecha electoral

Los candidatos presidenciales Fernando Zamora (Nueva Generación) y Fabricio Alvarado (Nueva República) volvieron a encender la mecha de la campaña electoral este viernes, apenas horas después de que acabara oficialmente la tregua navideña que impedía cualquier tipo de propaganda paga durante el fin y principio de año.

En sus redes sociales y mediante comunicados de prensa, los aspirantes apuntaron contra partidos de oposición, troles y encuestadoras.

“Empezamos el 2026 en pie de lucha... Encuestadoras como el CIEP, de la UCR, e Idespo, de la UNA, han venido manipulando la política nacional, al punto de que a través del manejo de encuestas quieren imponerle a usted a quién o quiénes tienen que escuchar en los debates. Estos grupos promueven la continuidad del PAC, PLN y el partido oficialista”, dijo Zamora.





Sus palabras apuntan a la elección que diferentes medios de comunicación hacen para sus respectivos debates, que ante el importante número de candidatos deciden invitar a quienes lideran los estudios de opinión.

Alvarado, por su parte, arremetió contra los “cientos de soberanos troles” que han cuestionado al obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, por llamar a la población a hacer un voto inteligente y rechazar dictaduras.

“Veo cómo cientos de soberanos troles han emprendido una campaña para atacar al obispo por sus palabras... Cómo se me parecen a la gente del PAC cuando comentan en redes”, dijo el diputado.

Desde este viernes los partidos y sus candidatos pueden realizar propaganda en cualquier medio digital o tradicional, así como realizar mitines y otras actividades proselitistas con el fin de convencer a la población para atraer sus votos.

Esa posibilidad se mantendrá hasta el próximo 28 de enero.