Turismo familiar en auge impulsa nuevas habitaciones diseñadas para niños

En un contexto donde las experiencias compartidas ganan protagonismo en la industria turística, el sector hotelero está adoptando nuevos conceptos de alojamiento enfocados en familias.

Se trata de habitaciones diseñadas para ofrecer un equilibrio entre comodidad, funcionalidad y experiencias memorables para todos sus integrantes, especialmente para quienes viajan con niños.

De acuerdo con Florencia Arenaza, gerente general de Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort, esta tendencia responde a una necesidad creciente del mercado: “Contar con una temática familiar y servicios diseñados para niños es fundamental para elevar la satisfacción de nuestros huéspedes y diferenciarnos en un mercado altamente competitivo”.

La ejecutiva señaló que, según observaciones recientes del hotel, muchas familias —especialmente aquellas con niños menores de 12 años y más de dos hijos— buscan espacios donde todos puedan dormir juntos, principalmente por razones de seguridad y tranquilidad.

Una propuesta centrada en la experiencia familiar

Para atender esta demanda, se han desarrollado conceptos nuevos de habitaciones enfocadas en familias con niños. La propuesta combina elementos de diseño, entretenimiento y funcionalidad para mejorar la experiencia de hospedaje.

Entre las principales características destacan:

Habitaciones amplias con camarotes, ideales para alojar de dos a tres menores o adolescentes en un mismo espacio.





Habitaciones tematizadas con resbaladilla, que incorporan elementos lúdicos para los más pequeños.





Opciones con terraza privada, que permiten mayor convivencia y descanso al aire libre.





Mobiliario adaptado para el consumo dentro de la habitación, facilitando la dinámica familiar.





Baños con tina, pensados para la comodidad de niños pequeños y rutinas familiares.



Además, algunas configuraciones permiten conectar dos habitaciones para albergar hasta 11 huéspedes, lo que representa una alternativa más accesible para familias numerosas.

Tendencia global: viajes multigeneracionales

Esta innovación se alinea con una tendencia global en crecimiento: los viajes multigeneracionales, que reúnen al menos tres generaciones en un mismo viaje.

Este tipo de turismo se ha consolidado como una de las principales apuestas del sector, impulsado por la búsqueda de experiencias compartidas en destinos que combinan naturaleza, bienestar y actividades para todas las edades.

Según la décima encuesta de la Family Travel Association, publicada en octubre pasado, el 57% de los padres planea viajar con abuelos y niños, lo que evidencia el aumento sostenido de este segmento.

En este escenario, la industria hotelera continúa adaptándose para ofrecer soluciones que no solo respondan a necesidades logísticas, sino que también potencien la creación de recuerdos familiares, posicionándose como un elemento clave en la experiencia de viaje.