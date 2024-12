Desarrolle la valentía en momentos de crisis con estas estrategias

Redacción: Miguel Fallas

En momentos de crisis, rodearse de una buena compañía puede marcar una gran diferencia. Expresar lo que siente y compartir sus emociones con personas empáticas y respetuosas, como familiares, amigos o miembros de un grupo de apoyo, le ayudará a liberar tensiones y encontrar claridad.

La conexión con otros le recordará que no está solo en su lucha, fortaleciendo su capacidad para afrontar los desafíos (repase la información en el video adjunto).

Aunque la palabra "pero" suele asociarse a lo negativo, en contextos difíciles puede convertirse en un ancla de esperanza. Al reflexionar, frases como "Estoy pasando por un momento difícil, pero no estoy solo" pueden equilibrar su perspectiva, recordándole que las pruebas no son definitivas y que siempre hay motivos para seguir adelante.



Incluso en medio de la incertidumbre, las crisis pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. Agradecer, aunque parezca difícil, le permitirá enfocarse en lo que aún tiene y valorar lo esencial.



Cultivar la gratitud, ya sea escribiendo sobre lo que aprecia o reflexionando sobre las lecciones aprendidas, no solo fortalecerá su resiliencia, sino que también le dará paz y claridad para afrontar el futuro con valentía.



Para más información puede contactar al psicólogo, Marco Ortiz, al Whatsapp: 8582-0752 y en redes sociales como: Marco Ortiz Álvarez.