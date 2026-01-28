“Los cargos son falsos y de mala fe”, dice Fabricio Alvarado ante nueva denuncia de acoso

El candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, calificó como “falsa” y “muy evidentemente de mala fe” la denuncia que hizo pública la exdiputada y asesora de su partido, Marolin Azofeifa, quien lo acusó de haberla acosado mientras era legisladora en el cuatrienio anterior.

Alvarado dijo desconocer “en profundidad” de qué se trata lo denunciado por Azofeifa, pero lo calificó como un ataque “orquestado” de parte de “los que hablan de continuidad”, en referencia a Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano.

“Desde el inicio de esta campaña me parece que se evidenció que se jugaría sucio en mi contra, no teníamos como claridad de dónde venía, pero después de lo que está sucediendo esta semana, a cinco días de las elecciones, pues es evidente que el ataque orquestado viene de los que hablan de continuidad, con el fin de seguir estableciendo una campaña realmente sucia en mi contra.

“Así actúan las dictaduras, ensuciando y destruyendo a los oponentes y la verdad le puedo decir que no se vale, así no se vale”, aseveró.

A inicios de esta semana fue la propia Fernández, en el debate de Radio Columbia, quien acusó a Alvarado de “arrinconarla en una oficina” con la promesa de regalarle una Biblia.

Anoche, Azofeifa dijo que esa denuncia de Fernández le dio el valor para denunciar.

“Cuando fui diputada, viví cosas que nunca imaginé vivir dentro de la Asamblea Legislativa. Cosas relacionadas con Fabricio Alvarado. Acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto a una mujer".

“Durante mucho tiempo guardé silencio, porque él tenía poder, porque denunciar era exponerme, a mi familia y a mí misma. Porque, en política, muchas veces protegen al poderoso y desacreditan a nosotras las mujeres", aseveró la exdiputada.

Azofeifa, quien es asesora del actual diputado de Nueva República, Yonder Salas, también cuestionó la actitud de Alvarado.

“Me indigna, me enoja ver a Fabricio Alvarado hablar de Dios, de moral, de valores frente a cámaras y en conferencias de prensa, cuando quienes hemos vivido acoso con él sabemos que la realidad es muy distinta”, finalizó.



Hasta donde ha trascendido, ninguno de estos casos ha derivado en una denuncia formal.