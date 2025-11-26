Fabricio Alvarado: Plan de Chaves para ayudar a medios religiosos busca votos del sector conservador

El diputado y candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, dudó que el gobierno de Rodrigo Chaves tuviera listo un proyecto de ley para eximir a las emisoras y televisoras evangélicas y católicas de la subasta de frecuencias de la SUTEL y cuestionó que esa iniciativa busca, en realidad, apuntar al voto del sector conservador.

En el Plenario Legislativo, Alvarado aseguró que ese proyecto anunciado hoy por Chaves es innecesario, pues ya él y su buscada presentaron uno en la misma línea y dijo que está siendo “carboneado” por un grupo minoritario en el sector.

“Me dicen que el Presidente habló hoy al respecto y que dijo tener otro proyecto de ley sobre el mismo tema, démosle el beneficio de la duda de que ya venía trabajando en algo similar; sin embargo, lo que yo creo es que el Presidente y su gente corrió porque hay sectores que lo carbonean, sectores o foros que representan a pequeños grupos y le han hecho pensar al Presidente y su candidata que tienen gran influencia en el sector conservador; valga la ocasión para dejar claro que eso no es así, son grupos que no tienen mayor influencia en el sector cristiano conservador.

“Si se está tratando de meter un proyecto adicional para tratar de generar movimiento electoral, pues cometen un error porque no lo van a generar con esta gente en particular y porque un segundo proyecto de ley no es necesario”, aseveró.

Ambas propuestas defienden que cualquier emisora o televisora de corte religioso no tenga que pagar los millonarios costos de la cuestionada subasta que impulsa la Superintendencia de Telecomunicaciones y que hoy está frenada por decisión de la Sala Constitucional.

Chaves aseguró que buscará “socializar” ambas iniciativas para mejorarlas, sin dejar claro si apoyará una por encima de la otra.

Alvarado, por su parte, insistió en que están abiertos a recibir observaciones para el proyecto ya presentado y que incluso pedirá a los demás diputados una dispensa de trámite.

Sin embargo, la Iglesia Católica salió hoy al paso de esa idea y aseguró que rechaza cualquier propuesta que genera una desigualdad o preferencia hacia uno u otro sector.

“Por respeto a la pluralidad de voces y sectores que conforman nuestra sociedad, la Iglesia considera que no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que pongan en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público.