Cuatro años después, las urnas borran al PLP y Nueva República del Congreso

Cuatro años después de debutar en la Asamblea Legislativa, el electorado borró del Congreso a las fracciones de Nueva República y el Liberal Progresista, dos de los principales perdedores de la elección nacional de este domingo.



Ni Fabricio Alvarado ni Eliécer Feinzaig lograron sostener al electorado que los llevó a Cuesta de Moras en 2022.



Alvarado, quien lanzó su proyecto político a mediados de 2019 luego del divorcio con Restauración Nacional, no solo falló una vez más en su intento por llegar a Zapote, sino que ahora también perdió el músculo legislativo que le permitió tener siete curules en el actual Congreso.



Feinzaig, por su parte, también cayó en su segundo intento por la Presidencia, pero además dinamitó el apoyo que lo convirtió en uno de los grandes ganadores de hace cuatro años; cuando logró, en tiempo récord, meterse a él y otros cinco libertarios a la Asamblea.



¿Qué pasó?



En el caso de Alvarado, todo parece indicar que el bloque conservador finalmente sí le dio la espalda, algo que ya había adelantado la nueva presidenta Laura Fernández y su Pueblo Soberano, y que tanto intentó desmentir el pastor en las semanas previas al Día E.



Lo de Feinzaig era un poco más previsible. El PLP debutó con seis curules y acabó con solo dos, en medio de renuncias masivas de sus bases y críticas directas al manejo partidario del economista y su cúpula.





De hecho, la mayoría de esos cuatro diputados que renunciaron al PLP hicieron públicas sus adhesiones a otros partidos, con Luis Diego Vargas como el caso más llamativo, pues abandonó las filas liberales para ser candidato a la vicepresidencia junto a Natalia Díaz (Unidos Podemos).



Otro caso curioso es el del Progreso Social Democrático (PPSD), que ejerció de oficialista en 2022 y que también desaparecerá del Congreso en este 2026.

La diferencia en este caso es que, en la práctica, la agrupación que llevó al poder a Rodrigo Chaves terminará este Congreso solo con su candidata Luz Mary Alpízar en una curul, pues ya otros ocho habían abandonado sus filas, mientras que María Marta Carballo se declaró independiente.

