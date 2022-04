Leclerc se hace con la pole en Melbourne por delante de Verstappen

Primera ventaja para Charles Leclerc: ante su anunciado duelo con el vigente campeón del mundo Max Verstappen, el piloto monegasco de Ferrari se apuntó un primer golpe este sábado al hacerse con la pole por delante del neerlandés en el Gran Premio de Australia de F1.

Los dos pilotos españoles de la parrilla, Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari), en forma en las sesiones libres, sufrieron diferentes problemas este sábado que los relegaron a los puestos 10º y 9º respectivamente de la parrilla de salida.

En la segunda línea de la tercera manga de la temporada estarán el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que fue tercero, y el británico Lando Norris (McLaren).

Leclerc es el primer piloto diferente a Lewis Hamilton en hacerse con la pole en Melbourne desde 2014. La Scuderia firmó su primera pole en tierra australiana desde 2007, cuando lo logró Kimi Räikkönen. El finlandés ya retirado, ofreció aquel año el último título de campeón del mundo de pilotos a Ferrari.

