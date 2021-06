Países Bajos clasifica a octavos de la Eurocopa al derrotar a Austria

Ámsterdam, Holanda | Países Bajos se aseguró el primer puesto del Grupo C de la Eurocopa y el billete a octavos de final al derrotar a Austria por 2-0, este jueves en Ámsterdam, en la segunda jornada de la llave.



Después de haber ganado a Ucrania (3-2) el domingo, los neerlandeses están en la siguiente ronda y se enfrentarán en octavos a uno de los mejores terceros de grupo, el 27 de junio en Budapest.

Memphis Depay abrió el marcador de penal (11) y después el lateral derecho Denzel Dumfries inscribió su segundo gol en el torneo (67).

Austria se jugará el pase a octavos contra Ucrania, el lunes en Bucarest. El vencedor terminará segundo de grupo con seis puntos.

Tras haberse perdido las dos últimas grandes citas internacionales, la Eurocopa-2016 en Francia y el Mundial-2018 en Rusia, los "Oranje" se han reencontrado con el éxito en esta primera etapa de su regreso a la élite.

Gracias a la convicción de su técnico Frank de Boer, que ha impuesto frente a todo tipo de críticas un esquema táctico eficaz.

Algunas leyendas del fútbol holandés han echado pestes contra este sistema de cinco defensas, impío en el país del sacrosanto 4-3-3, popularizado por la generación dorada de los años 1970.

"¿Jugar con un 5-3-2? Johan Cruyff debe estar revolviéndose en su tumba", lanzó Ronald de Boer... hermano gemelo de Frank, mientras que el exinternacional Kees Kist hablaba directamente de "violación del fútbol neerlandés".

Frank De Boer expresó su satisfacción tras la victoria pese al cuestionamiento de su sistema.

"Es bueno estar ya en la próxima ronda del torneo y por lo tanto estoy muy satisfecho, pero todavía hay muchas cosas a mejorar. Hemos mostrado cosas buenas en este partido. Hemos estado bastante mejor defensivamente que contra Ucrania", afirmó De Boer.

"Habríamos podido estar mejor con el balón en los pies, pero al final en líneas generales fue una buena actuación y me da confianza de cara a los próximos partidos", concluyó el seleccionador.

Países Bajos se vio pronto recompensado contra Austria cuando el defensa David Alaba, impecable después, hizo falta a Dumfries, dentro del área por pocos centímetros.

Con ayuda del videoarbitraje, el colegiado señaló un penal transformado por Memphis Depay (1-0, 11).

"El penal no nos ha hecho descentrarnos. Pese al 1-0 en contra, henos seguido concentrados, hemos sido audaces. Sabíamos que no podíamos parar a los holandeses al 100%. En el primer período hemos jugado con mucha profundidad, pero no hemos podido mantener el balón adelante. Estoy orgulloso del equipo. Iremos a Bucarest contra Ucrania con la intención de ganar y seguir en el torneo", afirmó el capitán austríaco Alaba.

La victoria quedó asegurada en el minuto 67, cuando Depay lanzó en profundidad desde su propio campo a Donyell Malen, que había entrado en juego poco antes, quien sirvió a Dumfries para anotar el segundo tanto.

"Lo más importante no es mi prestación, sino los tres puntos. Hemos estado mucho más serenos que en el debut contra Ucrania. Hemos buenas ocasiones y hemos merecido esta victoria", resumió Dumfries.