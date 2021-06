Ovación para Eriksen, comunión en Copenhague

Copenhague, Dinamarca | "Toda Dinamarca está contigo": después de la inmensa conmoción que supuso el paro cardíaco de Christian Eriksen, Dinamarca y Bélgica le dedicaron una vibrante ovación en su partido de este jueves en Copenhague, dejando brevemente de lado la rivalidad deportiva y la carrera a los octavos de final de la Eurocopa.



Uniéndose a los 25.000 espectadores del estadio Parken, los jugadores y los árbitros interrumpieron el partido en el minuto 10 de juego para participar en una ovación en homenaje al centrocampista danés, hospitalizado desde su impresionante dolencia en pleno partido el sábado pasado.

Los aficionados desplegaron una pancarta en la que se podía leer: "Toda Dinamarca está contigo, Christian".

La interrupción duró un minuto completo y terminó con una gran ovación, símbolo de la emoción unánime generada por el estado de salid del volante de 29 años del Inter de Milán.

Beautiful to witness the love for Christian Eriksen ahead of today’s game including UEFA’s giant jersey tribute, but impossible to shake memory of way they strong-armed the Danish squad into playing game hours after Eriksen s collapse 🇩🇰pic.twitter.com/epLyIH0iR0