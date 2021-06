Un activista de la asociación ecologista Greenpeace, que sobrevoló el estadio de Múnich en una especie de ultraligero antes del Francia-Alemania de la Eurocopa, estuvo a punto de estrellarse contra las tribunas, provocando "varios heridos", deploró la UEFA, que condenó el incidente.

El piloto sobrevoló la cancha de juego del Allianz Arena con un ala en el que estaba escrito el mensaje 'Kick out Oil' ('Fuera petróleo' en inglés), antes de quedar desequilibrado por un cable de la 'Spider Cam', la cámara aérea de la realización televisiva.

Por unos momentos el piloto perdió el equilibrio y después de casi chocarse contra una de las tribunas, cayó, sin daños aparentes, sobre el césped del Allianz Arena.

"Este acto insensato -que podría haber tenido consecuencias muy graves para un gran número de personas presentes- ha herido a varias personas que asistían al partido y que ahora están en el hospital", declaró la UEFA en un comunicado sin precisar el número de heridos ni la gravedad de sus heridas.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9