¿Qué son las constelaciones familiares?

Las constelaciones familiares son un tipo de terapia en la cual la persona logra analizar en su subconsciente los problemas que arrastra de sus ancestros, los cuales no le permiten llegar al éxito en diferentes ámbitos de la vida.

Así lo explicó la licenciada en Educación, Yarim Briseida Moreno, consteladora internacional, quien se trasladó de México a Costa Rica para brindar talleres sobre las constelaciones familiares.

Según explicó, se trata de una filosofía de vida que funge como una herramienta terapéutica. La metodología busca encontrar aquellos elementos que residen en el inconsciente para trasladarlos a lo consciente, con el fin de tratar las dinámicas nocivas que rigen inconscientemente sobre nuestras acciones en el día a día y que se pueden heredar a lo largo de las generaciones sin resolverse.

“Hay personas que tienen todo para lograr algo en su vida y por una situación o circunstancia no lo logran. Llámese trabajo, economía, pareja, relaciones interpersonales, la forma en que te relaciones con la salud y, en general, cómo te vinculas en la vida. A veces, el enredo que está detrás de un conflicto en tu vida puede revelar que, posiblemente, estés intrincado y actúes motivado por principios que se remontan a la visión de tus ancestros y eso no te permite el éxito en un aspecto de tu vida como quizás si lo hizo en el caso de tus ancestros. También puede tratarse de una situación que quedara inconclusa en tu pasado ancestral y que te está afectando, de manera que aquello que no quedó resuelto y aceptado en el pasado familiar, pasa a ser heredado por un descendiente”, detalló Moreno.