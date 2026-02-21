Pura Vida Bar Show llega a Santa Teresa

El Pura Vida Bar Show amplía su alcance y aterriza en Santa Teresa, Costa Rica, del 21 al 27 de febrero, consolidando al país como un hub regional de coctelería.

La primera edición del Bar Show en Costa Rica busca compartir conocimiento y generar espacios de conexión entre bartenders y mixólogos nacionales e internacionales.

Santa Teresa fue elegida por su identidad creativa, su proyección global y su relevancia en el ecosistema gastronómico y turístico.

Las actividades se realizarán en el Hotel Nantipa y su restaurante Manzú, organizado por Alpiste y responde a una visión integral que conecta marcas, bares y consumidores. La compañía impulsa el Bar Show como una plataforma que promueve la educación, la cultura y la excelencia en hospitalidad.

Con esta programación especial en Santa Teresa, el Pura Vida Bar Show busca carácter descentralizado y su apuesta por una coctelería que dialoga con la comunidad y la identidad local, buscando proyectar a Costa Rica como referente regional en la industria de bares y hospitalidad.