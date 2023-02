"Mi vida es misión": Salvador Gómez comparte su historia de luces y sombras

"Yo fui un niño enfermo, un niño disléxico. Repetí tres años el primer grado de primaria. A mí me costó muchísimo aprender a leer y escribir, y eso me acomplejó y me volví un joven rebelde y violento. Eso me ganó que me mandaran a un correccional para menores de edad. Pero el Señor dijo: 'A este lo voy a llamar para que vean lo que yo hago con mi poder, no con el poder del hombre'.

"El Señor me llamó, en un primer momento pensé que iba a ser sacerdote. Estuve como seminarista franciscano, estudié todo el Seminario Menor, la filosofía, el año de noviciado y cuando faltaban tres años me retiré. Y cuando me retiré dije: 'Hasta aquí llegó mi vida', pero el Señor quería que me reinventara y empecé como predicador laico y es toda una historia", comentó Gómez a Teletica.com.