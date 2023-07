La salud holística y la dieta consciente son tendencia en América Latina

"En Costa Rica hay un creciente cáncer de colon, entonces ahorita hay mucha conciencia sobre la problemática del cáncer de colon y esa conciencia de cómo consumo productos para que me ayuden a no padecer esta enfermedad. Cómo cuido mi sistema gastrointestinal, porque si tengo un sistema gastrointestinal saludable, evito el cáncer y también me ayuda al sistema inmunológico y a la salud mental", subrayó González en entrevista con Teletica.com.