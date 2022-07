La dolorosa experiencia que inspiró a Ismael Cala: “Quiero reivindicar la lucha de mi padre”

Por Luanna Orjuela Murcia | 9 de julio de 2022, 14:20 PM

¿Qué es más importante: tener dinero o tener calidad de vida? Este es un dilema que plantea el periodista, conferencista y escritor cubano-estadounidense, Ismael Cala, en su seminario “Liderazgo transformacional” y en el cual reveló las claves del éxito de un verdadero líder.

“A través del mindfulness un alto ejecutivo tiene la serenidad de poder tomar decisiones en momentos de alta volatilidad sin que se afecte su sistema nervioso central, por lo tanto, sin enfermarse, y ese es el verdadero éxito de un líder. No es que tú tengas tu cuenta de banco llena de dinero y tu sistema nervioso hecho trizas y tu salud en pedazos”, señaló el comunicador, quien realizó un taller este viernes en el Hilton San José.

Primero debemos entender a qué se refiere el conferencista cuando dice “Liderazgo transformacional”. En palabras de Cala, este es un tipo de liderazgo que implica entender que el mundo siempre estará cambiando y que esto amerita que seamos lo suficientemente flexibles como para adaptarnos a esa volatilidad.

“El estilo de liderazgo a nivel de familia, a nivel de servicio público, empresa privada, es lo que determina el éxito y la visión sostenida de algo que no solo produce un ganar-ganar limitado en el ahora, sino que lo prevé a largo plazo y a futuro. Viene con una conciencia de quién soy, cuál es mi legado, cuál es mi misión, cuál es el aporte y el ecosistema que se crea para que las empresas puedan ganar por cuatro: gana la empresa, ganan los colaboradores, ganan los clientes de la empresa, pero sobre todo gana el planeta”, acotó el conferencista.

Crisis de desconfianza



Para Cala, está claro que la crisis de desconfianza que existe en la actualidad exige replantear el rol del líder en la construcción del futuro y en la búsqueda de oportunidades.



"El liderazgo tradicional que, décadas atrás, asumíamos que ser jefe era sinónimo de ser líder, pero ya todos sabemos que no todo jefe es líder, porque no lidera desde la admiración y la integridad sino lidera desde la designación y la autoridad. Ese es un modelo arcaico. El líder de hoy es uno que tiene que generar confianza, el líder de ayer, no necesariamente, porque le gente no tenía tantas opciones de autonomía", subrayó.

En 2016, el periodista decidió renunciar a CNN, canal que fue su casa durante cinco años, para perseguir un sueño.

"La verdad es que me motivó el ser coherente. En ese momento era lo que yo sentía. Al abrir los ojos yo decía ¿me interesa ver noticias? No... a mi lo que me interesa es aprender sobre el cerebro, sobre la energía del ser humano, sobre las emociones, sobre epigenética, sobre neurociencias. Entonces, mi pasión cambió, mis intereses cambiaron y yo tenía que ser honesto y congruente con ese cambio de intereses. La verdad es que fue una decisión muy dura, pero la volvería a hacer si fuese el momento, porque creo que uno tiene que ser congruente por encima de todo el bienestar económico, del cheque que recibías, de la seguridad, de la fama, del prestigio, del acceso a todas las personas a las que tú llamas en nombre de una cadena como CNN y levantan el teléfono para atenderte. No importa nada de eso. Lo que importa en este caso es que tú estás siendo congruente con lo que en ese momento sientes. Es el llamado de tu corazón y no el dictado de tu ego. Entonces ¿si fue difícil? Sí, que extraño la tele muchísimos días, pero que sigo validando que fue la decisión correcta a tomar", detalló.

A lo largo de su carrera, el periodista ha recibido múltiples reconocimientos. La revista People en Español​ lo colocó en 2016 en su lista de los hombres más influyentes. Además, recibió las llaves de las ciudades de Miami y Maracaibo.​ Ha sido declarado Huésped Ilustre de las ciudades de Santa Cruz (Bolivia),​ Asunción (Paraguay) y Guayaquil (Ecuador). En 2013 fue elegido como la Personalidad Iberoamericana del Año por la Organización de Periodistas Iberoamericanos​ y en 2014 recibió el Premio Palmas de Oro, del Círculo Nacional de Periodistas de México.



A la hora de meditar sobre todos estos reconocimientos, Calo confiesa que el que más lo enorgullece fue el de Personalidad Iberoamericana del Año. "La verdad que a mí me hizo sentir un alto compromiso con Iberoamérica por el hecho de recibir ese premio y ese reconocimiento como un líder en la región. Y, después de ese año, lo único que siempre pienso es cómo hacerle honor a ese reconocimiento y que cada año que pase sienta que estoy aportando un poco más a esta región tan hermosa que es Latinoamérica y España", precisó.

El conferencista también reveló que la persona que le ha dejado la mayor huella en su vida fue Larry King, periodista y escritor estadounidense.

"Larry King me dejó muchas enseñanzas en las conversaciones que fueron tres que tuve con él. Y hay una frase de Larry King que a mí me encantó, que me sirve como comunicador y es: 'Nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba", declaró.

Ismael Cala viene de una familia que ha vivido de cerca el dolor del suicidio y los trastornos mentales. Por esta razón, decidió asumir la lucha de su padre contra la esquizofrenia para reivindicarse.



"Mis papás hicieron lo que pudieron con el conocimiento que tenían en ese momento para educar a sus hijos. Mi padre aportó, yo siento que su inteligencia lo hizo un hombre brillante e inteligente, ingeniero químico azucarero, pero también aportó el hecho de ser una persona que luchó con la esquizofrenia. A mí me hizo ver en mi padre un contraste tan fuerte de imagen que yo decía 'voy a reivindicar sus tribulaciones, su lucha, todo este sufrimiento', porque él vivió una vida muy sufrida", finalizó.

