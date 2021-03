5 consejos para mantener una sexualidad femenina saludable

Mantener una sexualidad saludable y responsable es muy importante. En el marco del Día Internacional de la Mujer, conversamos con la sexóloga Marianela Arias sobre cinco consejos a tomar en cuenta.



Hacer ejercicio con regularidad y tener una dieta equilibrada

¿Se pregunta cómo el ejercicio está ligado a la sexualidad? Pues la experta explica que para que haya una buena relación sexual, lubricación y erección, se necesita que haya un buen flujo circulatorio.

"Una persona que no hace ejercicio y es obesa, que no come adecuadamente, no tiene el sistema circulatorio al 100%, entonces en ese caso se puede ver afectada la sexualidad", aseguró Arias.

Al realizar ejercicios y llevar una dieta balanceada se experimenta una mejoría emocional y este estado de bienestar y satisfacción, muy probablemente, aumentará la libido.



Usar anticonceptivos

Es importante informarse sobre todos los métodos disponibles: métodos barrera (mecánica o química), métodos hormonales, DIU y métodos quirúrgicos.

La pastilla del día después es un método de emergencia, no anticonceptivo. Se debe tener cuidado con su uso frecuente.

Recuerde que el único método que la podrá proteger de ITS es el preservativo.

Practicar técnicas de autocontrol emocional

El estrés puede provocar una disminución del deseo sexual. Según los expertos, prácticas como la respiración, la relajación muscular o la meditación pueden ayudar a mejorar las emociones.

"Cuando estamos en procesos de tensión y estrés, la química no nos ayuda a conectar con el placer y a nivel emocional no podremos tener la apertura para conectar con la pareja o con nosotras mismas, entonces es importante tener en cuenta la visita al psicólogo y las respiraciones y meditaciones para tener paz mental", indicó la especialista.



Conocerse a sí misma

Es importante tener claros los gustos, necesidades y fantasías. Conocerse a sí mismo le ayudará a ser feliz con su cuerpo, a valorarse y quererse con sus particularidades, a saber qué le gusta y, algo muy importante, poder expresarlo a su pareja sexual.



"Si no nos conocemos, ¿cómo vamos a decirle a alguien lo que nos gusta? Es un problema muy común. Yo como terapeuta de pareja y sexual, puedo indicar que una de las principales causas de que la mujer no tenga un orgasmo es porque no se conoce y no le transmite esa sabiduría a su pareja. Entonces yo digo que la falta de deseo es porque la chica no se conoce. Algunas mujeres ven el erotismo como algo de vergüenza y asco, entonces es una conversión que tenemos que tener para que las chicas se sientan capaces de sentir placer y comunicárselo a la otra persona".