Presidente de Escorpiones: “Nos hubiese gustado trabajar con más antelación”

Este viernes se dio a conocer que Escorpiones será el nuevo inquilino de la Primera División, tras la salida de Liberia y de que Guadalupe no pudiera cumplir con los requisitos para disputar el repechaje.

Luego de ser uno de los mejores equipos de la Segunda División en tiempos recientes, los de Belén ahora están en la máxima categoría y desde el equipo aseguran que están “muy contentos con este nuevo reto”.

Así lo explicó el presidente de la institución, Juan España.

“Tenemos que ser un rival digno ante los grandísimos equipos de este país. Nos hubiese gustado trabajar con más antelación, al final es lo que tocó y tenemos que pelear por salir hacia adelante”, explicó el jerarca.

Para España, lo que vive la institución es el fruto de lo que han sembrado como institución:

“Hemos trabajado para esto por cuatro años. Ocho torneos clasificados y subcampeones dos veces”.

El Apertura 2026 inicia la otra semana, lo que le da poco tiempo de trabajo al benjamín de la Primera División, que no se achica ante el reto.

“Estábamos en Segunda División, pero trabajamos como un equipo de Primera División. Estamos contentos con lo que tenemos, pero tendremos que buscar un par de jugadores más”, concluyó sobre la planilla.



