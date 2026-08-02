Júnior Díaz lanza un reto a Escorpiones: "Debemos mantener este rendimiento"

El técnico de Escorpiones, Junior Díaz, se mostró muy ilusionado por la experiencia de estar en Primera División, luego de la derrota en los últimos minutos 2-1 ante la Liga.

Díaz aseguró que estar en la máxima categoría puede ser la consolidación de un proyecto serio como Escorpiones de Belén.

También dijo estar preparado como director técnico, luego de quemar etapas en divisiones menores y Segunda División.

"Quiero primero agradecer a Dios por esta oportunidad que lo soñé, todos lo soñamos, el club lo soñó también y bueno... es un privilegio poder estar acá y quedar en la historia de un club como este que quiere darse a conocer y mantenerse en Primera", afirmó Junior.

Además, Díaz dijo que el buen partido ante la Liga es solo el comienzo y que a partir de ahora no deben mostrar menos en la cancha.

"Debemos mantener este rendimiento, que no sea la emoción del primer partido, que no sea jugar contra Alajuelense que es un gran club, que los estimo mucho, la verdad que me han brindado mucho, ha sido mi formación como entrenador. "Yo siento que la clave ahora es que los muchachos tengan este mismo comportamiento enfrentando a Pérez Zeledón, San Carlos, a Puntarenas, Herediano, Saprissa y todos. Ese es el reto, que no sea como decimos popularmente, flor de un día", añadió.

El duelo ante la Liga significó el primer partido de Escorpiones en la máxima categoría en la historia del club, debido a que no se jugó el duelo ante San Carlos porque los sancarleños mantenían una deuda con la CCSS.