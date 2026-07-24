Insólito: Escorpiones no solo ascendió sino sumó sus primeros tres puntos en Primera en la mesa

Como uno de los episodios más insólitos del fútbol de Costa Rica, Escorpiones no solo ascendió a Primera División sino que ahora tres puntos en la mesa.

El equipo de Belén se topó con un escenario muy particular, pero poco sorprendente para el balompié nacional.

Guadalupe FC era el club contra el que tenía que jugar el repechaje para ascender, pero no se realizó porque los guadalupanos tenían deudas con la CCSS. El resultado fue 3-0.

Además, por si fuera poco, ahora, en la fecha 1 del Torneo de Apertura, el mismo equipo ganó sus primeros tres puntos en la máxima categoría, luego de que San Carlos continuara moroso con CCSS. El juego también quedará 3-0.

Este partido estaba para realizarse en Ciudad Quesada, pero ya no se efectuará, según informó la Unafut en un comunicado de prensa.



“Con el objetivo de velar por el desarrollo adecuado de la competencia y por respeto a los clubes en su preparación deportiva, así como en la logística del día de partido, Unafut determinó resolver esta situación previo al inicio de la jornada”, comunicó la Federación.



El cuadro es dirigido por el exfutbolista Junior Díaz y espera con ansias su debut en la Primera del fútbol nacional.