Este será el estadio en el que jugará Escorpiones

Escorpiones de Belén informó que sus partidos serán en el Estadio Rafael Bolaños, debido a la sustitución de la gramilla sintética en el Polideportivo de Belén.



En el club destacaron que la nueva superficie sintética es certificada por FIFA y cumplirá con los estándares internacionales de calidad.

"Como institución, nos llena de orgullo ser parte de un proyecto que fortalece el patrimonio deportivo de Belén y que beneficiará no solo a Escorpiones, sino también a miles de deportistas y a toda la comunidad belemita por muchos años", informó el club.

El primer partido de Escorpiones como local será en la tercera fecha ante Pérez Zeledón el sábado 8 de agosto a las 6 p. m.

Escorpiones recién ascendió a Primera División luego de que no se realizara el repechaje ante Guadalupe FC para suplir la baja de Liberia, debido a que los guadalupanos estaban morosos con la CCSS.

Además, el equipo dirigido por Junior Díaz también ganó sus primeros tres puntos en la máxima categoría desde la mesa, luego de que tampoco se llevara a cabo el partido frente a San Carlos, debido a que los Toros del Norte también están morosos con la CCSS.





