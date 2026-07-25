Escorpiones e Inter San Carlos quieren romper racha de equipos que descienden tras llegar a Primera

Guadalupe y Santa Ana ascendieron a Primera División y regresaron, tras dos torneos cortos, a la Liga de Ascenso. En este Apertura 2026 hay dos equipos que dieron el salto a la máxima categoría: Escorpiones e Inter San Carlos.

Obviamente, ambos quieren mantenerse lejos del descenso y sus técnicos hablaron sobre qué los hace pensar que no repetirán la historia de guadalupanos y santaneños.

Douglas Sequeira fue claro: “Estamos conscientes de lo que se ocupa”.

El entrenador de los Escorpiones añadió: “Cuando usted tiene ese panorama, no es estar alerta, no es estar nervioso, sino analizar que el descenso no se juega en el segundo torneo; el descenso se juega en las primeras cinco fechas del torneo”.

Para los de Desamparados, esos rivales son Cartaginés, Herediano, San Carlos, Pérez Zeledón y Saprissa.

“La respuesta más sincera que le puedo decir es que hemos trabajado con conciencia, hemos hecho una pretemporada con conciencia de lo que nos vamos a enfrentar”, aseguró.

En la acera de enfrente, Junior Díaz es muy pragmático.

“Ojalá que seamos esa excepción. La verdad es que vamos a trabajar y estamos trabajando mucho para eso. Dependemos también mucho de los muchachos, de cómo afrontan el primer reto, los primeros partidos, de que podamos sumar y, a partir de ahí, poder crecer como equipo y mantenernos en la Primera División”, explicó.

Díaz también entiende la importancia del arranque.

“Sabemos que cinco partidos prácticamente ya son la mitad del torneo. Tenemos que jugar cada partido como una final, tratar de sumar; si es de a tres, mejor y, si no, por lo menos ver qué podemos sacar. Estamos muy atentos y muy claros de que esa posibilidad existe y de que, cuando nos damos cuenta, el torneo ya va muy avanzado y, si no hemos sumado, se nos puede complicar”, concluyó.