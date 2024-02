“Votar es un privilegio, son ventajas que no hay que desaprovechar”, adulto mayor

Por Eric Corrales | 4 de febrero de 2024, 8:01 AM

Cada vez hay más apatía entro la población joven para ir a votar, incluso, una encuesta de percepción sobre los comicios, publicada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), reveló que solo cuatro de cada 10 ticos están decididos a votar.

La desinformación y los malos gobiernos locales forma parte de la decepción que tienen las personas por ejercer su derecho al voto, ante esto surge la figura de los adultos mayores, quienes demuestran con su ejemplo que, sin importar el color político, es un deber y un privilegio salir a votar.

Al menos así lo dejó en evidencia Carlos Umaña, un adulto mayor de 94 años que ha vivido 19 elecciones presidenciales y 19 elecciones municipales desde que obtuvo la mayoría de edad.

Por lo que podríamos decir que este odontólogo de profesión ha estado presente en al menos 38 fiestas electorales, tanto municipales como presidenciales.

Umaña se mantiene en forma, hace ejercicio y aseguró que este domingo, bien temprano, saldrá a votar con su esposa Virginia, con quien tiene 63 años de casado.

El médico conversó con Teletica.com para motivar a jóvenes y adultos a salir a votar en el cantón que le corresponda y por el candidato que deseen.

¿Siempre ha votado?

Bueno sí, siempre he tenido ese afán con el voto, que es importante, yo voto en Goicoechea. Siempre hay que votar porque la consecuencia de poder manifestar tu opinión es muy importante, porque no en todos los países se logra una cosa así, es un privilegio, son ventajas que uno ha tenido y no debe desaprovecharlas, dar su opinión y formar así los gobiernos, ya sea un gobierno municipal como el de los cantones o el gobierno de Costa Rica, dar su opinión y no después quejarse de que las cosas no caminan bien, hay que dar su opinión y votar siempre.

¿Ha visitado países donde es difícil o no se puede votar?

Sí vea, hay muchos países que la democracia no está tan bien, o países dictatoriales donde se nombran las personas afines a las cosas que quiere hacer el dictador y no tienen la ventaja de que el pueblo pueda escoger libremente, ya sea desde un punto partidista o un punto de vista de que se conoce la persona y uno quiere que esa persona guíe los asuntos ya sean municipales o del país, entonces la opinión es muy necesaria, hay que darla siempre, hay que colaborar con eso, nosotros no sabemos qué es tener la voluntad de escoger limitada.

¿Qué mensaje le da a esos jóvenes que no quieren votar?

Hay muchos jóvenes con apatía, pero yo pienso que ellos creen que es igual uno que otro y no es así, por ejemplo, el nombramiento de un alcalde es muy importante, si la persona tiene interés en su cantón mejor, ya sea desde que los caños estén limpios, hasta la luz eléctrica, el agua, las calles, todo eso es muy importante tener la persona idónea y no quejarse luego de una cosa y otra si no quisieron emitir su voto, eso me parece.

Posiblemente, mi esposa y yo vamos juntos a votar, votamos en escuelas diferentes, así que tenemos que ponernos de acuerdo para ver la hora y eso.

¿Tener una hija periodista influenció mucho en su decisión de ejercer el voto?

Pues sí, en parte eso ayuda para que uno sea consciente, el tener una hija periodista tan reconocida como lo es Glenda Umaña hace que uno se informe más, ella está muy enterada de todo el teje y maneje nacional, también está siempre dando sus opiniones y se le toma muy en cuenta, sí tiene que influenciar algo que uno decida colaborar con las votaciones, nos asesora, pero mis hijos son muy respetuosos del concepto que tiene cada uno de nosotros.

¿Qué tan importante es estar informado?

Tenemos que informamos de todo para no pecar de ignorantes, ya sean cuestiones del país y cuestiones del cantón, las municipalidades, cómo funcionan, en qué se puede ayudar no solo estar uno en un afán crítico, sino que todos deberíamos colaborar, yo he visto el cantón de Guadalupe crecer, desde que era una plaza donde a las 3 de la tarde comenzaban las mejengas hasta que vi a una señora sembrar arbolitos porque se iba a transformar en parque, todo eso es importante.

Es responsabilidad del ciudadano involucrarse también en aspectos que nos benefician a todos. Creo que todos debemos ir a votar este domingo y ejercer nuestro criterio y después no quejarnos, sino demostrar que hemos colaborado con esto.

¿Cuántos hijos y nietos tiene?

Tengo una esposa, doña Virginia, cumplimos 63 años de casados, ya todos los hijos se fueron, desde la mayor que es mi hija Glenda Umaña, la menor es Paula que ya es mayor de 40, ya no son chiquillos, tenemos también muchos nietos, hemos sido muy felices, Dios nos ha dado unos hijos maravillosos, buenos, inteligentes y bonitos, como 22 nietos, no sé si van a nacer más, y como cuatro bisnietos.