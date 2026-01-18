Uniformes nuevos, cambios en pruebas y regulaciones a celulares en el regreso a clases

De la mano del nerviosismo que cada año viven miles de niños y jóvenes, por su reencuentro con amigos o la incertidumbre de cuáles serán sus nuevos compañeros, muchas veces están en la cabeza de sus responsables las dudas de qué cambios trae el nuevo curso lectivo.

En entrevista con Teletica.com, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, resumió esas modificaciones y introdujo una suerte de guía para padres.

A continuación, un extracto de lo conversado:

¿Cómo se vislumbra que iniciará el curso lectivo 2026?

El próximo ciclo lectivo, por primera vez en la historia, va a empezar con 15 días masivos de capacitaciones a todo el personal del mes. No importa si el docente o administrativo, si es un guarda, una cocinera, un director, lo que sea. Todos van a una capacitación masiva.

Tenemos un abanico de ofertas de capacitación de más de 30 cursos que que van desde salud ocupacional hasta inteligencia artificial, de recuperación de los aprendizajes hasta enseñanza eh en computación. De todos los temas que pueden haber, en coordinación con universidades y y otras instituciones como Naciones Unidas.

El objetivo de esto es preparar a los docentes antes del inicio de curso electivo en aspectos que consideramos fundamentales y en cambios que estamos haciendo para que no existan esos vacío en ese sentido.



¿Y presupuestariamente?

Para este año tenemos un incremento de un 5,6% en el presupuesto que específicamente lo hemos redirigido a cinco áreas: infraestructura, programas sociales, el arte, deporte y recreación y tecnología. Consideramos que es fundamental no solo para que el estudiante permanezca en el sistema educativo, sino como detonantes de la prevención de lo que es la violencia, la la violencia y la convivencia en los centros educativos.

Estamos contratando cerca de 400 personas, 200 va para educación tecnológica, pero hay otras que van para educación técnica, que van como guardias de seguridad, como docentes de educación especial, como psicólogos, como orientadores que consideramos que hay un desafío importante en el Ministerio para atender con esos profesionales a esas poblaciones.

¿Qué cambios sufrirá el curso lectivo?

Hay un tema que ha sido como muy mediático en los últimos meses, que tiene que ver con las reformas que estamos haciendo al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta y al cambio los lineamientos para lo que tienen que ver la convivencia y la apariencia.

Esto es muy importante aclarárselo a la población, porque este documento, este reglamento que está por aprobarse en las próximas semanas en el Consejo Superior de Educación, viene a hacer cambios importantes en cuanto a lo que es: uno, la macro evaluación, lo que por muchos años se llamaba Bachillerato, luego Pruebas FARO y ahora las Pruebas Estandarizadas.

Las pruebas, a diferencia del año pasado, son pruebas que para el 2026 vuelven a hacer pruebas individualizadas. No pruebas con un valor promedio como lo son ahora. Para el próximo año se está apostando a que las pruebas sean individuales una de matemáticas, una de español, una de ciencias, aumentando la rigurosidad metodológica y la calidad de la prueba para que cada estudiante tengamos garantía que al terminar la secundaria haya cumplido con un perfil de salida de aprendizaje.

Y uno de los cambios tal vez más importantes en esta línea es la incorporación de algo que se había perdido por años, pero que es sumamente necesario en todo proceso de aprendizaje, en toda mediación pedagógica, que es la escritura. Usted recordará que hace muchos años, cuando uno hacía el bachillerato hacía una prueba de escritura. Eso se perdió y lamentablemente perder eso es perder un diagnóstico muy valioso de cómo los estudiantes están escribiendo, como el primer paso para aprender a leer y todas las demás materias.

Para el año pasado aplicamos un piloto ahora hace unos meses de de escritura para que este año la prueba sea masiva para primaria y para secundaria. Creo que esto es una condición necesaria para mejorar la calidad de la educación en un contexto que por la pandemia y las huelgas nos vimos muy afectados en el tema de lectoescritura y matemáticas, que si bien hemos hecho ese esfuerzo por tener programas de nivelación, aún seguimos teniendo los efectos de ese rezago generado por la pandemia y las huelgas. Y con esto queremos empezar a aportar en esa mejora de la recuperación de los aprendizajes.

Por eso es que este año yo espero plantear a la sociedad lo que es la política de lectura y escritura. La política actual es solo de lectura. Vamos a reforzar las políticas para que sea de lectura y de escritura como una forma de decirle al sistema educativo la escritura y la lectura son fundamentales para todo proceso educativo.

Un tema que siempre es importante cuando se habla de educación, es el inglés.

No se lo mencioné, pero el Consejo Superior de Educación, y está establecido así en esta propuesta el reglamento, determina que un estudiante para poder pasar el tema de inglés tiene que ser mínimo A-2 dentro de las bandas de aprendizaje. Antes era A-1, ahora es A-2.

¿Habrá cambios respecto al tema del arrastre de materias?

Sí. Antes, por ejemplo, un estudiante se quedaba en unas materias, y le permitían adelantar unas, arrastrar otras. Eso generó un montón de problemas al estudiante, al docente, al sistema educativo.

Eso es parte de lo que se está eliminando en este reglamento, lo que llaman a arrastre o adelantamiento, que adelantamiento nunca iba a existir porque el estudiante nunca se iba a graduar hasta que no pasara la materia rezagadas; es decir, nunca iba a que pararse con los estudiantes con los que inició, pero sí generaba mucha distorsión en lo que es la mediación pedagógica de los docentes.

Usted habla de una primera parte de este reglamento, pero lo cierto es que este también incluye el comportamiento de los estudiantes.

Me parece que ese tema es importante. En el reglamento también se regula el tema de la conducta y la gente se preguntará por qué. Yo creo que la evidencia es clara en que hay un incremento en el tema de la convivencia en los centros educativos, que se traduce en más violencia, más bullying y demás. Pero es importantísimo que el estudiante sepa que en un centro educativo hay reglas del juego y que él aprenda desde pequeño que cuando llega a la sociedad tiene que respetar las leyes, si no hay consecuencias.

Un poco el tema de reforzar el tema del reglamento de conducta es que el estudiante sepa, uno, que el estudiante tenga conocimiento de cuáles acciones se pueden cometer en faltas y qué afectaciones puede tener el cometer esas faltas en términos de conducta.

Por eso es que la nota de conducta vuelve a resaltar el próximo año, como una nota que va de 0 a 100, pero en la que el estudiante puede ir perdiendo puntos y va teniendo faltas que nosotros hemos categorizado desde faltas muy leves hasta faltas muy graves que implican que el estudiante pueda perder el año y tenga que hacer un examen o un trabajo socioeducativo para que él reconozca y entienda que las acciones que hizo no están bien.

La idea de esto no es un tema de represalias, es un tema formativo, que él entienda esto. Aquí, dentro de un reglamento, hay un llamado muy importante a los padres de familia, porque la educación, en realidad, el ministerio lo que hace es formar y capacitar a los estudiantes, pero la verdadera educación se da en las familias. Ahí es donde se sientan las bases de la de los valores y la convivencia. Y el ministerio no lo puede hacer solo.

Entonces esto es un llamado a que los padres de familia se involucren en la educación de los estudiantes, le den acompañamiento y seguimiento, y que les hagan entender que en la vida real hay que respetar las reglas y que si no se respetan tienen consecuencias.

Esto es una forma de poder apoyar al docente que nos ha hecho un llamado urgente de que necesita que en el centro educativo se le respete, se le dignifique y que él tenga la potestad de poder con toda tranquilidad poder ejercer su trabajo de dar lecciones y que se haga un ambiente de convivencia bueno y sano.

¿Con este reglamento, también se van a introducir cambios respecto al uso de celulares?

Esto me lleva a otro tema que también ha sido muy mediático, que tienen que ver con la regulación de los dispositivos electrónicos. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, porque tal vez algunas personas en él ha quedado claro. Nosotros no estamos eliminando el uso de dispositivos electrónicos, llámese celulares o tabletas. No. Lo que estamos diciendo es que lo estamos regulando. Es muy diferente eliminar.

Muchos países de Europa, desarrollados, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo han eliminado del todo. Incluso las redes sociales, como Australia.

Nosotros lo que estamos diciendo es que se regule para que se use estrictamente para usos meramente pedagógicos. Cuando el docente considere que se puede utilizar, se le puede sacar provecho al al instrumento tecnológico para aprender, genial, préndalo y utilícelo.

Pero caso contrario, si es para ver redes sociales, el docente jamás va a poder competir con una red social, entonces el estudiante se va a distraer, no va a poner atención y está más que demostrado científicamente, porque esto lo hicimos sobre la base de los estudios más recientes, que existe una pérdida de atención y por tanto un problema de aprendizaje en los estudiantes, porque se distraen.

Pero a esto hay que sumarle otro fenómeno que nos ha estado ocurriendo últimamente, que tiene que ver con el ciberacoso, el ciberbullying, que se da cuando los estudiantes hacen un mal uso del celular y empiezan a grabar otros estudiantes o empiezan a grabar alguna situación particular o un pleito, y eso genera este repercusiones emocionales y de salud para muchos estudiantes. Parte de eso es lo que queremos regular, no solo su uso en el aula, sino que esto sea una falta, que tenga una implicación en la conducta.

¿Y la inteligencia artificial?

Ya con Naciones Unidas el año pasado terminamos unos lineamientos, un programa para incluir la inteligencia artificial dentro del sistema educativo. La inteligencia artificial vino para quedarse. Hay que adaptarse, hay que saber utilizarla, no solo técnicamente, sino éticamente.

Creo que le podemos sacar muchísimo uso tomando en consideración que el estudiante ya viene con ese chip tecnológico. Ya otros países han dado ese salto. La idea con esto es que el docente sepa cómo utilizar la herramienta para adaptarla y personalizarla a cada uno de los grados o materias que imparte. Y también personalizar en el app para que el estudiante sepa como ir preparándose, como ir estudiando y demás.

¿En qué estado están esos cambios?

Eso se presentó hace varios meses al al Consejo Superior de Educación, se discutió ya. Le comento un poco la dinámica. La administración, o sea el ministerio, le presenta al Consejo Superior de Educación, el cual yo presido, los cambios en el reglamento.

Ellos hacen una revisión rápida y reenvían a la administración con algunas observaciones. Y se volvió a enviar.

Luego de eso, pasa a una de las comisiones que tiene el Consejo Superior de Educación, que se llama Leyes y Reglamentos, y esa comisión lo ha estado analizando desde hace varios meses. Uno de los de los procesos que utilizan es someter a a discusión o a observaciones el reglamento a muchísimos actores del sistema educativo.

Entonces hace un mes, o un poco más, ellos habían remitido a sindicatos, a universidades, a asesores de diferentes áreas de educación, a colegios profesionales, a una gama importante de actores educativos... el reglamento para que vinieran sus observaciones y así poder este tener pues una visión más amplia de todo el sistema educativo.

Esas observaciones ellos ya las recibieron hace unas semanas y ahorita están en el proceso de elaborar, por así decirlo, el dictamen de lo que es el reglamento. Yo esperaría que en estas semanas de enero ya tengamos aprobado eso en el Consejo Superior de Educación.

Tiene que estar listo, porque ese reglamento es el que determina, por ejemplo, cómo se van a aplicar las pruebas estandarizadas y los cambios que estamos proponiendo. Es el que aprueba la prueba de escritura, o por ejemplo, es el que está aprobando la regulación en los temas de conducta, lo que son faltas graves, muy grave, cómo se pondera el trabajo cotidiano, el trabajo extraclase, cuánto valen las pruebas.

Todos esos elementos nuevos que estamos incluyendo tienen que quedar aprobados antes del inicio de curso electivo para que entren en ejecución en el próximo ciclo lectivo.



Cada vez son más constantes los casos de bullying, de violencia o en los que se presentan emergencias en centros educativos?

Para nosotros el centro educativo debe ser el segundo lugar de seguridad para para un estudiante después de del hogar. Y por eso es que también hemos, con ayuda de Naciones Unidas, hemos generado un sistema que se llama Segured. Nosotros hicimos una conferencia de prensa hace unas hace unas semanas en la cual mostramos al país lo que es Segured.

Segured es una plataforma digital automatizada que le va a permitir a cada centro educativo elaborar su plan integral de gestión de seguridad y riesgo. Seguridad desde el punto de vista de la convivencia, pero también riesgo desde el punto de vista de cualquier amenaza hidrometeorológicos que pueda vivir el centro educativo.

¿Qué es lo que buscamos con este Segured? Que todos estos educativos tenga este plan automatizado, digitalizado, que lo pueda manejar el director o la comisión que él designe para esto y que ahí pueda saber cómo actuar ante cualquier eventual emergencia, sea porque existe un problema de de de bullying, de ciberbullying, de un pleito, de una de violencia entre padres de familia y docentes, cualquier cosa o algún problema en una emergencia por riesgo natural, para que las escuelas y los colegios no solo sean más seguros, sino que tengan menos violencia, menos bullying y tengamos respuestas más rápidas ante emergencias.

¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchísimos protocolos para absolutamente cualquier tipo de situación, pero a veces es muy difícil para un docente poder identificar cuál es el protocolo que debe aplicar y a cuáles instancias tiene que pedir ayuda. Con este sistema lo que queremos es que tenga una respuesta inmediata, que él coloque el problema y el mismo sistema le diga cómo actuar de manera rápida, de manera tal que podamos tener un ambiente de aprendizaje más sano, con mayor convivencia y paz y, sobre todo, seguridad.

Creo que este tema de Segured, junto con las reformas al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta que estamos haciendo, a la conducta y a la apariencia, son esfuerzos que hacemos por disminuir un poco la violencia en el uso de los centros educativos.

Entiendo que, años atrás, se aprobaron algunos cambios respecto a los uniformes.

Este tema es muy importante porque me parece que si no me equivoco, en las últimas semanas, generó alguna confusión en algunos centros educativos y paso a explicarme. Lo que es el tema de los uniformes se ha regulado, si mal no me equivoco, hace dos años y se habían indicado los cambios que ya existían.

A mi entender y el entender de muchísimas personas que participaron en los cambios de uniforme eran muy positivos. ¿Por qué? Porque era una forma de flexibilizar el uso del uniforme, especialmente en zonas que tienen condiciones climáticas particulares: muy calientes o donde llueve mucho o donde el estudiante tiene que recorrer montones de kilómetros para poder llegar al centro educativo o a su casa.

Entonces se había flexibilizado el uniforme para que pudiera utilizar camisa polo cuando así correspondía, tenis, zapatos de varios tipos, etcétera.

Eso empezó a regir hace dos años. ¿Qué es lo que pasa? Que ante la solicitud de muchos padres de familia y centros educativos de que ya ellos sabían, cuando se aprobó esto, comprado los uniformes tradicionales, solicitaron al Ministerio de Educación Pública que permitieran hacer como una flexibilización y que pudieran convivir tanto el uniforme nuevo como lo uniforme antiguo, mientras ya terminaban de usar los uniformes que habían comprado.

Pero también muchas de las tiendas que tenían stock de uniformes, por así decirlo, entre comillas viejos, pudieran colocar eso o que los padres de familia pudieran comprarlos.

Entonces, dadas esas situación, se permitió que por dos años, y eso terminaba el año pasado, se permitiera utilizar ambos uniformes.

Ya para este año todos tienen que utilizar los cambios de el uniforme. Que, a mi entender y entender de mucha gente, son mucho más flexibles y hay mucho más variedad y son más fáciles de conseguir en el mercado y se ajustan más a las condiciones meteorológicas de cada de cada lugar donde hay centros educativos.

¿Aplica para todos los centros educativos?

Es importante mencionar que hay centros educativos, como por ejemplo, el Colegio de Señoritas, el Liceo de Costa Rica, el San Luis Gonzaga, o no sé, la Escuela Metálica o cualquier centro educativo que por sus características históricas tengan un uniforme particular, que tengan corbata o que tengan algún color particular; ellos, mandando una solicitud y así está establecido desde hace dos años, no tienen por qué cambiar el uniforme.

Un estudiante pueda optar por llevar zapatos tradicionales. Los que sean más cómodos para él, tenis, etcétera; o utilizar camisas no solo de botones, sino que puede utilizar camisa polo, etcétera. Son ese tipo de cosas.

Lo que queremos con esto es que un padre de familia no vea problemas en poder acceder a uniformes o que tengan más variedad de opciones para poder darle un informe a su hijo. Por eso es que son cambios mínimos pero importantes. Por ejemplo, sobre el hecho de que ellos puedan tener todo tipo de zapatos y que puedan tener tenis o o zapatos más cómodos para caminar ya es importante no restringir solo a zapatillas, por ejemplo, color negro o por ejemplo el tema de la camisa, que se les ensuciaba mucho.