Una obra de teatro que no se ve, pero se siente

¡Qué buena pregunta! Me considero una persona, al menos en este momento de mi vida, muy agradecida por las cosas que han venido pasando para que pueda trabajar investigando en el arte y en el teatro, que es algo que me apasiona. Lo que me gusta es vivir la vida al máximo, dejar una huella, o simplemente sentir que hice algo con ese periodo de tiempo que se me dio.