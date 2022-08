Tico gana premio bronce en prestigioso festival de diseño y animación

Por Eric Corrales | 21 de agosto de 2022, 10:16 AM

Un costarricense ganó, esta semana, el tercer lugar en los 'Latin American Design Awards', un prestigioso festival de diseño y animación que se realizó en Lima, Perú.



Se trata del joven Anthony Orozco, oriundo de San Ramón de Alajuela, pero que actualmente vive en Moravia, y que participó en la categoría de Ilustración y Diseño de Empaques.

Teletica.com conversó con este profesional de 31 años que recién regresó al país este jueves, tras su destacada participación.

¿Qué son los 'Latin American Design Awards'?

Se trata de un festival internacional donde participa toda Latinoamérica, su fin es premiar los mejores trabajos de diseño, ilustración, y también hay animación. Participaron 1300 personas en cinco categorías diferentes. Yo concursé en la categoría de ilustración y diseño de empaques.

¿Cómo se animó a participar?

Bueno, yo tuve la oportunidad de que me enviaran un email, donde me invitaron a participar, porque tenía unos proyectos que les gustaba. Dudé un toque, pero al final decidí participar. La sorpresa fue unos días después, me escribieron que había quedado entre los ganadores y fue ahí cuando decidí viajar a Lima, Perú, junto a mi novia.

¿Cómo lograste ese impulso para concursar?

Yo soy egresado de la Universidad Creativa y ahí potenciaron varias ideas que siempre han sido un norte para mí, como que no hay que ponerse límites y que tenemos que proyectarnos más allá de Costa Rica, ya que con disciplina y el uso de las nuevas tecnologías se pueden concretar metas increíbles.

¿Qué proyectos vienen para Anthony ahora?

Yo tengo mi empresita, se llama Antonay Studio, estamos trabajando muy fuerte con clientes fuera del país, son más de 50 países de Estados Unidos y Europa.

He tenido el honor de aportarle, a través de mi trabajo, a marcas de gran prestigio como: Sony Music, Ultimate Guitar Pro, el equipo Jazz de Utah Jazz de la NBA y, adicionalmente, he podido trabajar para Netflix por medio de una alianza estratégica con una agencia colombiana. Actualmente, estoy muy feliz, ya que en poco tiempo mi trabajo se verá en la famosa plataforma Doméstika.

¿Qué mensaje dejarías como inspiración a las personas que quieren alcanzar algo parecido?

Que pierdan el miedo, hay que tener disciplina, tener práctica, la paciencia es muy importante, si uno realmente ama lo que está haciendo va a llegar muy lejos.

Me pasó que muchas veces, cuando estaba iniciando la carrera, no tenía los medios para hacer muchas cosas, pero le fui metiendo amor hasta que las cosas fueron llegando poco a poco, pero fue un proceso de mucha paciencia, a veces las cosas no salen bien, pero hay que seguir adelante.

¿Cómo aprovechar las oportunidades?

Todo se trata de buscar ese ‘catapulta’ que te impulsa, yo también tengo una marca de ropa, en Lima estuvimos una semana y yo aproveché para hacer una feria.

Si usted quiere conocer más de este diseñador gráfico e ilustrador empírico, puede visitar su página Antonay Studio en Instagram:

https://instagram.com/_antonay?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Y su tienda de ropa Invader Studio, también en Instagram:

https://instagram.com/invader_studio?igshid=YmMyMTA2M2Y=