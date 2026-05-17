"Somos muy confiados": el riesgo eléctrico escondido detrás de las paredes de su hogar

Costa Rica pasa por una época crítica en cuanto los incendios estructurales. A la fecha de redacción de esta entrevista (12/5/2026), el Cuerpo de Bomberos registraba un siniestro de este tipo cada siete horas.

Al ritmo actual, las proyecciones indican que superará el promedio de 1.020 incendios anuales y estará muy cerca de la cifra más alta en la última década, cuando en 2018 se registraron 1.148 alertas de este tipo.

Pese a que el cuerpo de Bomberos no investiga el origen de cada uno de los eventos, la estadística histórica demuestra que 1 de cada 3 incendios en estructura tiene su origen en un fallo eléctrico.

Esta realidad se materializa aún y cuando en nuestro país el Código Eléctrico es obligatorio en los proyectos constructivos desde el 2012, pero entonces, ¿qué ocurre? La entrevista de este domingo busca ahondar en el tema con Andrea Zúñiga, la Jefa de la Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas del CFIA.

¿Cuál es la eficacia del Código Eléctrico para garantizar la seguridad de las instalaciones?

El Código Eléctrico se basa en normativas internacionales y en eventos que han ocurrido. Busca mejorar conforme avanza la tecnología y según las situaciones que se presentan.

Eso quiere decir que, por ejemplo, si un material no cumple con los estándares, el Código establece explícitamente que no se debería utilizar.

El Código Eléctrico no es una guía de diseño, sino una serie de lineamientos y recomendaciones que nosotros, como profesionales, debemos seguir para que las instalaciones sean más seguras.

¿Existen estimaciones respecto a la aplicación del Código Eléctrico en las construcciones del país?

Sí tenemos estimaciones sobre los incumplimientos al Código Eléctrico.

¿La instalación es más segura si cumple con el Código Eléctrico? Sí. Los fallos que nos podemos encontrar en sitio son, por ejemplo, el mal uso de materiales o una mala instalación de esos materiales. Cuando el material se daña, evidentemente aparecen las consecuencias que todos conocemos en los fallos eléctricos.

O sea, ¿hay proyectos que, aunque tienen todos los permisos de construcción, no cumplen del todo con el Código Eléctrico?

Sí, sí existen. Los mayores fallos que nos encontramos están relacionados con el mal uso de materiales o con la compra de materiales de mala calidad.

¿Cómo minimizamos eso? Obviamente, el profesional responsable del proyecto es quien debe determinar la calidad del producto y la forma en que se instala dentro de una construcción, siguiendo siempre los lineamientos del Código Eléctrico.

¿Es frecuente ese escenario?

Sí, bastante frecuente. Sobre todo, hay una relación entre la cantidad de visitas que hace el profesional en las diferentes ramas de Ingeniería Eléctrica, Mantenimiento y Electromecánica. Entre menos visitas haga el profesional, más fallos encontramos en la instalación.

¿Cuáles son las consecuencias de eso?

Un ejemplo muy claro es el material de la tubería que utilizo. Si no utilizo una tubería certificada y no tengo constantemente las visitas del profesional, puede ser que esa tubería sea de mala calidad y se haya dañado. Posteriormente, eso puede generar daños en el cableado.

Por ejemplo, si el aislamiento de un cable se daña, evidentemente puede provocar un fallo casi catastrófico en una instalación.

¿En qué falla el país para que los temas eléctricos estén siempre entre las principales causas de incendios en estructuras?

Nos confiamos. A nivel nacional somos muy confiados con lo que vamos a instalar. Pensamos que cuando vamos a colocar un cargador eléctrico, un bombillo o una cocina nueva, no necesitamos conocer primero cómo está nuestra instalación y en qué condiciones se encuentra para poder instalar un equipo nuevo.

También nos confiamos con el mantenimiento. Pintamos, renovamos techos, pero como las instalaciones eléctricas están entubadas y no se ven, creemos que nada va a fallar. Sin embargo, por cambios de temperatura y desgaste, siempre debemos revisar y dar mantenimiento a la instalación eléctrica.

Una instalación de hace unas décadas atrás, por ejemplo en casas que no la actualicen, ¿soporta los electrodomésticos de hoy?

Antes lo básico era un bombillo en la habitación, el toma para conectar el televisor y el de la mesa de noche. Ahora tenemos necesidades distintas: aires acondicionados, cargadores eléctricos para vehículos, plantillas de inducción y más refrigeradores.

También colocamos UPS, routers y módems para suplir necesidades, pero no siempre sabemos dónde instalarlos. Todo equipo eléctrico, aunque tenga un consumo pequeño, genera temperatura dentro de la casa.

A veces instalamos muy pocos tomacorrientes, aunque el mismo Código establece la cantidad mínima que debe tener una residencia. Entonces recurrimos a regletas y extensiones. Eso termina siendo un fallo dentro de la instalación eléctrica porque estamos conectando dispositivos adicionales que pueden dañarse o generar temperatura.

Ahí empezamos a sobrecargar una misma instalación eléctrica que quizá no cumple.

¿Es frecuente encontrar reparaciones que no cumplan estándares mínimos?

Sí. El cambio de uso o la renovación de las instalaciones sin tomar en consideración los cambios eléctricos es muy común.

Nos preocupamos mucho por lo que se ve. Como las tuberías eléctricas y los cables no se ven, hacemos remodelaciones, colocamos muebles bonitos o nuevas paredes, pero el tubo y el cable siguen igual, entonces creemos que no hay que hacerles nada.

Después tenemos un circuito con cierta cantidad de tomacorrientes y decidimos agregar más porque “ese es el que está cerca”. Pero existe una cantidad máxima de tomacorrientes que puede soportar el cable de ese circuito.

¿Qué recomendaciones le daría a las personas?

La primera recomendación es que siempre se dirijan a un profesional. Y les voy a decir por qué: una instalación eléctrica tiene tantos detalles que se necesita el ojo de un profesional para determinar aspectos como, por ejemplo, si tengo el cable adecuado, si tengo la protección adecuada, si la tubería es la correcta, si la caja eléctrica está en buenas condiciones, si existe una adecuada puesta a tierra, entre otros aspectos.

En una instalación, por más sencilla que parezca, hay muchísimas variables.