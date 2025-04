Seguridad en Semana Santa: Consejos para evitar robos en casa durante las vacaciones

Con la llegada de Semana Santa y las vacaciones, muchas familias aprovechan para salir y disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, este periodo también representa una oportunidad para los delincuentes, que aprovechan las viviendas vacías para cometer robos.



Uno de los principales errores que cometen las personas al irse de vacaciones es anunciar su viaje en redes sociales. Es importante no compartir públicamente los planes de viaje y mejor hacerlo una vez que se ha regresado.



Por ello, Teletica.com conversó con Nilce Sibaja Zamora, subjefa de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien da una serie de precauciones clave para proteger el hogar durante la ausencia.



¿Cuando una persona va a salir de su casa mucho tiempo, qué es lo que debe de hacer para pasar unas vacaciones tranquilas?



No estamos exentos a que nos roben, a que ingresen los ladrones. Sin embargo, sí podemos evitarlo.



¿Cómo lo podemos evitar? Utilizando buenos candados de seguridad en los portones, tanto de ingreso peatonal como en los eléctricos de las cocheras. También debemos de asegurar las puertas con estos llavines que son de pico-lora los cuales son muy seguros.



Estas medidas no van a evitar talvez un robo, pero va a ayudar a generarle a los delincuentes más trabajo cuando quieran ingresar a la casa con algún tipo de herramienta.



Se recomienda siempre tener una contrapuerta tanto en la puerta de ingreso principal a la vivienda, así como la trasera.



Las cámaras de seguridad son muy importantes para monitorear constantemente la propiedad. Las alarmas también son esenciales porque alertan de que algo está pasando.



Si usted tiene monitoreada su casa a través de una aplicación en el teléfono celular, siempre es importante activar las notificaciones para saber en tiempo real lo que está pasando y de esta forma, cuando reciba la alerta, llamar al 9-1-1 para que la policía se haga presente en el momento del hecho.



¿Es recomendable dejar las llaves escondidas en algún lugar para que un vecino o familiar pueda ingresar a regar con agua las matas o alimentar las mascotas que quedan en el hogar?



Dejar las llaves escondidas es una mala práctica. A veces decimos: ‘voy a dejar la llave aquí debajo de esta piedra, alfombra o algo así, para que, entre mi tío o mi abuelita, o hasta mi vecino', pero esto es muy peligroso porque no sabemos quién nos está viendo. Puede ser que alguien nos esté observando y no lo sabemos porque hay que recordar que los delincuentes muchas veces hacen vigilancias para saber cuándo el dueño de una casa sale del lugar.



Muchas veces hay personas que nos vigilan y no lo sabemos, ellos cuando ven quiénes son los que están saliendo de la casa, cómo salimos y, además, ven que el carro en el que vamos está lleno de cosas, esto quiere decir que la casa eventualmente puede quedar sola y ahí es cuando la marcan para luego entrar a robar. Debemos tener mucho cuidado en ese sentido.



¿Cuáles son los lugares, barrios o casas más atractivas para los delincuentes?



Los condominios son muy atractivos para estas personas y uno se preguntará: ¿ahí cómo hacen? En estos lugares hay seguridad de un lado, tenemos al otro lado también seguridad y hasta guardas, pero muchas veces los delincuentes lo que hacen es escalar por las paredes o tapias a pesar de que tienen el perímetro de seguridad y, si la propiedad donde está el condominio colinda con algún tipo de lote baldío, es mucho más fácil para ellos.



Muchas personas como son muy confiadas dejan ventanas abiertas para que la casa esté ventilada y como están dentro de un condominio creen que por la seguridad que tienen no va a pasar nada.



Hay tal confianza que hasta dejan la bicicleta del niño ahí en el garaje a vista de todos y esto son cosas que atraen.



Si vivo en un condominio, entonces también hay que dejar todo cerrado. Se deben de cerrar ventanas, puertas, eventualmente si tenemos algún vecino de confianza, informarle sobre que no va a haber nadie en la casa un tiempo, pero tampoco hay que darles toda la información. Es bueno que los vecinos sepan porque si llegan a ver algo extraño, pues que llamen a la policía, pero jamás deben de exponer su vida.



¿Se debe de dejar alguna luz encendida como para no alertar a los ladrones de que no hay nadie en el hogar?



Los dispositivos de seguridad electrónicos actualmente ayudan a poder hacer una programación, es decir, usted puede programarlo o controlar todo desde el teléfono celular.



Por ejemplo, se puede programar para que se encienda la luz de la cocina durante varios minutos, dentro de media hora se puede apagar y luego que se encienda la del cuarto, y así, eventualmente. Esto como para que tal vez la gente vea algún tipo de movimiento por lo menos y con ello el delincuente detenga o retrase el ingreso.



Si los dueños de la casa no tienen este tipo de tecnología, el dejar la luz encendida o no cuando voy a salir por un tiempo es irrelevante porque la persona que quiere ingresar a una vivienda lo va a hacer. Ellos se juegan el todo por el todo, especialmente si ya es un asunto de crimen organizado.



Lamentablemente, hemos tenido casos donde incluso hay personas dentro de la casa y a los delincuentes no les importa. Lo único que podemos decir es que eventualmente una luz podría dar ahí como tal vez una alerta de que hay alguien en la casa y lo piensan un poco más para entrar.



¿Qué papel juegan las redes sociales en época de vacaciones?



En las redes sociales no hay que estar informando de todo lo que hago, ni para donde voy, mucho menos el tiempo que voy a estar fuera porque muchas personas hasta dan las fechas de cuando se van y vuelven.



Ese tipo de información que nosotros damos en redes sociales es muy rica para que los delincuentes que andan navegando tengan todo un panorama, porque a partir de ahí realizan todo un trabajo de inteligencia como ver si hay alguien que está cuidando la casa o no.



Publicar fotos o dar detalles en redes sociales, en los días en los que no estará, puede ser una invitación abierta para los ladrones.