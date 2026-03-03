Segunda en atenciones, última en presupuesto: la difícil realidad de la Cruz Roja

La Cruz Roja Costarricense atiende más de 500.000 emergencias al año, lo que la convierte en la segunda institución de primera respuesta con mayor cantidad de atenciones en el país, solo por debajo del Ministerio de Seguridad Pública si se excluye a la Policía de Tránsito de la comparación.

Sin embargo, pese a ese volumen de trabajo, es la entidad que cuenta con el menor presupuesto en relación con la cantidad de incidentes que atiende.

Así lo afirmó su gerente general, Walter Fallas, en entrevista con Teletica.com, donde abordó la creciente preocupación por la situación financiera de la benemérita.

“Somos de las que más atendemos, pero con menos recursos”

Fallas explicó que, al comparar la cantidad de emergencias que atienden las instituciones de primera respuesta frente a su presupuesto, la Cruz Roja es la que dispone de menos recursos económicos.

A modo de ejemplo, señaló que el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atiende alrededor de 60.000 incidentes al año, pero cuenta con un presupuesto varias veces superior.

“Somos la segunda institución que más emergencias atiende, pero la que tiene el menor presupuesto. Ahí está la explicación de por qué no alcanza el dinero”, resumió Fallas.

¿Son conscientes los costarricenses de la importancia de la Cruz Roja?

Consultado sobre si los costarricenses dimensionan la relevancia de la institución, el jerarca consideró que la población se ha acostumbrado a que la Cruz Roja siempre esté presente, incluso en medio de dificultades económicas.

“Históricamente, nunca hemos escuchado que la Cruz Roja esté bien financieramente. Nos hemos acostumbrado a que siempre esté mal”, expresó.

No obstante, advirtió que la situación actual es más delicada que en años anteriores, debido a que las reservas financieras se están agotando.

66 comités en riesgo financiero

Actualmente, alrededor de 66 comités auxiliares en distintas comunidades del país presentan serias dificultades para sostenerse económicamente.

Desde la sede central se han realizado esfuerzos para mantenerlos operando; sin embargo, Fallas reconoció que, de no encontrarse una solución estructural, podrían verse obligados a:

Reducir personal .

Contraer la estructura operativa .

Eventualmente, cerrar algunos comités.





El gerente enfatizó que la Cruz Roja no dejaría de atender emergencias, pero sí podría incrementarse el tiempo de respuesta en algunas zonas si se concretan medidas de ajuste.

Emergencias más complejas y violentas

En la última década, la institución ha experimentado un crecimiento sostenido en la demanda de servicios. Actualmente, se mantienen en más de 500.000 atenciones anuales, pero con un cambio significativo en la naturaleza de los incidentes.

“Las emergencias son cada vez más complejas y violentas, lo que requiere más insumos médicos, más medicamentos y personal altamente capacitado”, explicó Fallas.

Esto implica mayores costos operativos, tanto en equipamiento como en capacitación constante del recurso humano.

Llamado a comunidades y municipalidades

Fallas también hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerque a los comités de sus comunidades y consulte sobre su situación financiera.

Aunque reconoció que mantienen una buena relación con varias municipalidades, indicó que existen otras que no brindan apoyo económico, lo que agrava la condición de algunos comités.

“La Cruz Roja siempre va a estar presente. No significa que vayamos a cerrar mañana, pero sí estamos en un punto donde debemos empezar a tomar decisiones difíciles si no logramos asegurar un financiamiento sostenible”, concluyó.