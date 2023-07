¿Se está convirtiendo Guanacaste en un destino exclusivo para el turista extranjero?

Por Juan José Herrera | 23 de julio de 2023, 8:26 AM

Vacacionar en Guanacaste es cada vez más caro.

La economía pospandemia, un colón fuerte frente al dólar y la explosión turística que la provincia tiene, con alojamientos cada vez más caros y exclusivos, alejan al turista costarricense y lo empujan hacia el extranjero, donde destinos como Colombia y México se han probado, en muchos casos, más económicos.

La Cámara de Turismo Guanacasteca (Caturgua), que reúne a hoteles, restaurantes y emprendimientos de la zona, reconoce que esta realidad existe, pero también insiste en que la provincia no puede luchar contra la dinámica económica actual y la realidad del sector luego del COVID-19.

Su vicepresidente, José Tomás Batalla, acepta que el turista nacional se está volcando hacia el extranjero y que la provincia se está convirtiendo en un destino menos atractivo para los ticos, pero insiste en que esa situación se podría revertir con cambios que, lamenta, no están en manos del sector.

¿Cómo está el turismo en Guanacaste? ¿Es posible decir que la provincia ya superó el impactó de la pandemia?

Nosotros venimos de una reducción del turismo después de haber tenido un año récord, que era el 2019. Llega el 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia y donde los ingresos se redujeron a más de la mitad. Ese fue el tamaño de la pandemia. Entonces tenemos un 2021 que no llegó al nivel del 2019 y un 2022 que tampoco alcanzó, pero podemos decir que todo apunta a que el 2023 es un año que va a llegar, finalmente, a los niveles que teníamos en el 2019.

Entonces la recuperación no se ha podido dar porque se viene arrastrando. La infraestructura está, pero las ocupaciones de esa estructura no. Sí, los años han mejorado, año con año, entonces es posible hablar de recuperación, pero no estamos recuperando lo que se perdió, van a pasar varios años antes de poder decir que volvimos a lo que veníamos haciendo y lo que la actividad económica, el turismo, tenían ya.

¿Pero entonces sí es posible decir que estamos, finalmente, observando números prepandemia?

Comparado al año 2019, ya estaríamos encaminados, ya estaríamos llegando a esos niveles, la curva se asemeja a ese año récord.

¿Qué significa eso para ustedes? ¿Como Cámara y como provincia?

En Guanacaste, al igual que en el resto del país, el 80% del emprendedurismo turístico está en manos de pequeños y medianos empresarios. Entonces esos pequeños y medianos emprendedores hoy día están pudiendo acceder a su trabajo gracias a que aquí están viniendo los turistas.

Ya hay números importantes, entonces, pues eso es de gran alegría, porque no solamente es para las personas que sufrieron directamente (la pandemia) como transporte, guías, servicios de alimentación y hospedaje, sino también para todos los encadenamientos, por ejemplo, las personas que venden verduras, que producen los vegetales en las zonas de Cartago, en las zonas altas del Valle Central, la zona Guanacaste que produce hortalizas, vegetales que son productos que consumen esta industria.

Solo para que usted tenga una idea, lo que sucedió con la pandemia, y esto es importante que la gente lo entienda, todos los días entre los millones de turistas que visitaban con un promedio de diez días de estadía, estamos hablando de 30 millones de días. ¿Cuántos huevos se consumen en una mañana si cada turista se come dos? Son 60 millones de huevos que no se vendieron, 60 millones de huevos que los productores perdieron.

Las personas tienen que aprender a relacionar que un turista significa consumo de cosas que van más allá de solo el turismo y los hoteles, entonces la alegría es que hay mucha visita y que esa visitación ayuda a toda la economía por todo el encadenamiento que la actividad económica del turismo genera.

Guanacaste sigue siendo un destino predilecto entre el turista extranjero y también lo ha sido siempre para el nacional, pero es innegable que sus precios están llegando a cifras restrictivas para el costarricense. ¿Ustedes comparten esta afirmación?

Yo no podría afirmar que el turismo en Costa Rica es caro. Costa Rica es un país que, por lo que hemos construido como sociedad por años de años, nuestro sistema de seguridad social, el sistema de educación, el acceso a servicios que tenemos, nos hace que producir en Costa Rica sea caro. Ahora, los servicios que se dan en Costa Rica son de clase mundial y valen lo que valen para ese nivel mundial.

Ahora bien, algunas personas sienten que vacacionar en Costa Rica o en julio es caro, pues definitivamente estamos poniendo a competir a los turistas de Norteamérica, que vienen a sus vacaciones de verano a Costa Rica, con el turista nacional.

Por eso es que a través de varias iniciativas se ha hablado de la necesidad de cambiar el calendario escolar para que las vacaciones vayan un poco acordes con las temporadas turísticas.

Y aquí le voy a poner un ejemplo: las vacaciones de diciembre coinciden con la cosecha del café y esto así se hizo y listo, pero resulta que ya el café no tiene tanta importancia, digamos, desde el punto de vista de generación, de mano de obra, pero sí lo tiene la actividad económica del turismo. Podría ser entonces que, si el calendario escolar se varía de manera que las personas, los turistas nacionales, puedan aprovechar los meses de mayo, setiembre u octubre vacacionando en Costa Rica.

Eso sería el mejor de los escenarios, porque entonces la temporada baja del turista extranjero se puede convertir en la temporada alta del turista nacional. Y septiembre y octubre, por ejemplo, en el Caribe es maravilloso porque es el verano, mientras que mayo en Guanacaste es una maravilla porque no está lloviendo mucho, no está muy caliente, está más fresco, está todo verde y las playas y las montañas están disponibles para disfrutarlas a sus anchas.

Pero el turista extranjero, coincidiendo con el turista nacional en una misma fecha y teniendo el turista extranjero una mayor disposición a pagar por el mismo servicio un poquito más, pues es lógico que un emprendedor turístico quiera vender su producto a un precio un poquito mejor en lugar de venderlo a un precio un poquito más bajo.

Entonces en este punto modificar el calendario escolar para que las vacaciones coincidan con los meses donde hay menor visitación de extranjeros, le permitirá al turista nacional disfrutar de la belleza que ofrece Costa Rica a precios muy competitivos.

Esa idea se presentó en la pasada campaña electoral, lo hizo Natalia Díaz (hoy ministra de la Presidencia) cuando era candidata presidencial. Ella defendía exactamente eso mismo, adecuar el calendario para que el turista tico sostuviera al sector en temporada baja y, además, se beneficiara de mejores precios, el problema es que el MEP levantó la voz y precisó que no era tan fácil, que un cambio así debía pasar por la Asamblea Legislativa y que implicaba una modificación muy amplia en planificación, sistemas, pagos de planillas y demás. ¿Escuchó esa discusión?

No, no tuve conocimiento, pero por supuesto que son cambios, la vida se trata de cambios. Vivimos en un constante cambiar, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, yo diría que se siga adelante con los cambios. No creo que sean cosas imposibles de realizar.

De eso se trata y la Asamblea Legislativa está para eso y el Poder Ejecutivo, con sus ministros, estoy seguro que estarán contentos de poder generarle la posibilidad a los y a los estudiantes de que de que puedan vacacionar en el país junto a sus papás a un mejor precio.

El modelo de turismo costarricense es un modelo que genera riqueza y es estudiado y es envidiado por muchos otros países, porque es un modelo donde el turista se mueve a través del país y distribuye su dinero a través de zonas donde no hay ninguna otra actividad económica que llegue a generar fuentes de trabajo, entonces es un distribuidor de la riqueza.

¿Esta idea ya se discutió a lo interno de la cámara o con otras cámaras?

Sí, la idea tengo que decirla no es mía, es una que se ha manejado en el sector y que diferentes cámaras la han propuesto en razón de que es un análisis casi lógico.

¿Pero ya trascendió de ahí? ¿Ya la plantearon al Ejecutivo o el Legislativo?

Sí, no al Ejecutivo, pero sí se ha llevado al Legislativo y en su momento a los candidatos de la pasada campaña electoral. En la Asamblea actual también se la ha presentado a diputados de diferentes zonas, yo tengo conocimiento directo de que a doña Pilar (Cisneros, PPSD) se le ha presentado y se mostró interesada.

Claro, esto es un problema de un sector y ellos tienen mil problemas de mil sectores y entonces ahí uno entiende que, de repente, lo urgente le pasa por encima a lo importante. Pero no quisiera decir que es que los diputados han sido descuidados con el tema, porque a todos los que se les ha planteado les ha parecido interesante, pero entendemos que la dinámica de tiempos y temas es compleja.

Volviendo al tema. Usted reconoce que, efectivamente, hay un incremento en el costo de vacacionar en Guanacaste. ¿Por qué? ¿Estamos hablando de la economía postpandemia? ¿Del tipo de cambio? ¿Qué es lo que ha provocado este incremento?

Vamos a ver. Los emprendimientos turísticos tienen que pagar la mayoría de sus gastos en colones: planillas, electricidad, abarrotes y los suministros de operación, como por ejemplo sabanas, jabones y todo lo que requiere la línea de producción está en colones. Cuando las tarifas que están puestas en dólares y se colonizan esos dólares, hoy día se obtienen 100 colones menos que hace un año.

El promedio del tipo de cambio al día de hoy, son 100 colones menos que el promedio del tipo de cambio del año 2022. Entonces eso significa que para un emprendedor turístico, por cada $1.000 que facture, va a recibir 100 mil colones que hace un año.

Eso le ha puesto una presión adicional, porque aunque los costos en colones aparentemente no han subido tanto, la diferencia con los dólares y en la colonización por tipo de cambio hacen que los costos de operación se vayan muy arriba.

¿Les preocupa que esta coyuntura los vuelva más restrictivos?

Definitivamente los precios van a tener que subir y, de hecho, están subiendo los servicios. Por ejemplo, un transportista nos dijo hace poco que por un servicio de transporte estaba cobrando $120 y que ahora necesitaba cobrar $160 para poder compensar los ingresos, y poder reparar y dar mantenimiento de su unidad como el negocio lo exige, porque ese es el nivel y la calidad que le mencionaba antes.

Pero le repito, ¿les preocupa esa situación, que se empiece a restringir el turismo hacia Guanacaste precisamente por ese elevado costo más allá de sus razones?

No solamente hacia Guanacaste, todo el país va a ver el aumento de costos y claro que es de preocupación, lo que hay que hacer para contrarrestarlo es subir tarifas y esto va a generar que sí, que el turismo esté menos al alcance de algún grupo de personas.

Recientemente, salió un artículo diciendo que los costarricenses están viajando mucho a Colombia y a México, pues lo ideal es que, en el mundo perfecto, si los precios en otros países están atractivos, pues que el costarricense vaya a disfrutar de Colombia y de México y el turista extranjero venga a disfrutar de Costa Rica porque está dispuesto a pagar lo que necesariamente se debe de cobrar.

¿Y ustedes están de acuerdo con esa dinámica? ¿Como cámara ven bien que esa sea la dinámica del turista costarricense al extranjero y el extranjero a Costa Rica?

No, no es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es una situación que se está dando de que por razones de tipo de cambio. Colombia hoy está muy atractivo porque la moneda en Colombia no se ha apreciado al nivel que se aprecia la moneda costarricense y eso permite que el dinero de los viajeros allá les alcance para un poquito más.

Pero no es que estemos de acuerdo, me gustaría que el viajero costarricense disfrute de Costa Rica y por eso es que nosotros proponemos ese cambio en la jornada escolar, para que tengan vacaciones en los meses de temporada baja

¿Si el turismo nacional es históricamente el encargado de sostener a hoteles y comercios en esa temporada baja, ustedes creen que esta imagen de destino caro que se está forjando Guanacaste les puede pasar factura en un mediano o corto plazo? ¿Que aleje a turistas nacionales?

El sector turismo costarricense ha sido muy competitivo, siempre ha sido un sector que se ha adaptado a los cambios y, precisamente, es la actividad turística la que ha generado espacios para que el viajero nacional pueda disfrutar de Costa Rica en esos meses, pero sí, sí es de preocupación que los costos estén subiendo y, por supuesto, que tampoco uno busca que el viajero costarricense resienta que los precios son altos, pero ¿cómo le dice usted a un emprendedor turístico que no puede cobrar lo que sus costos le demandan más un margen que tiene que tener? Usted no puede pretender que un emprendedor le trabaje por debajo de sus costos.

¿Hay una solución inmediata para revertir esa dinámica que hoy encarece al sector?

Recientemente, el señor Presidente (Rodrigo Chaves) le solicitó muy respetuosamente al Banco Central, aun guardando las independencias, que los motivaba a analizar la Tasa de Política Monetaria y que si estaba bajara hay dólares que saldrían del país y eso ayudaría a que el tipo de cambio suba otra vez.